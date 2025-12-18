Бахрушинский музей завершает юбилейный цикл, приуроченный к 100-летию Плисецкой 

«В год 100-летия со дня рождения Майи Плисецкой Бахрушинский театральный музей реализовал самую масштабную юбилейную программу. Более четырнадцати проектов в трех частях света — от выставок и научных форумов до специальных инициатив и редких форматов, включая выпуск памятной сувенирной банкноты, посвящённой одной из величайших балерин в истории. Мы объединили музеи, театры и исследователей Европы, Азии и Южной Америки, чтобы по-новому раскрыть и прославить наследие Майи Михайловны. Завершением юбилейной программы станет выставка «Майя Плисецкая. Полюс магии» в Туле — городе, с которым нас давно связывают дружеские и партнёрские отношения. Именно здесь в ближайшее время откроется филиал Бахрушинского театрального музея: интерактивное экспозиционное пространство «Мир театральных профессий», а также наш флагманский проект — Детский центр. Впереди нас ждёт ещё больше совместных инициатив и ярких проектов», — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

«Майя Михайловна Плисецкая — величайшая русская балерина XX века, талант которой вдохновлял миллионы зрителей по всему миру. Именно поэтому уникальная юбилейная программа, реализуемая Бахрушинским музеем в честь юбилея, имеет особую ценность. Она дет возможность поклонникам творчества Плисецкой со всего мира прикоснуться к её удивительному искусству. Для Тульской области — родины великого композитора Родиона Щедрина – супруга Майи Михайловны, большая честь стать завершающей точкой этого масштабного международного проекта. Благодарю Кристину Дмитриевну Трубинову, за многолетнее партнерство, которое позволило воплотить в нашем регионе много важных культурных инициатив», — сказал Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Глава Тульского региона отметил, что главный из совместных проектов — первый в мире Дом-музей Щедриных, который открылся на малой родине композитора в городе Алексине Тульской области. Бахрушинский музей принял ключевое участие в формировании экспозиции музея, представив уникальные архивные материалы и подлинные предметы о жизни и творчестве двух гениев отечественной культуры.

«Мы рады представить новую масштабную выставку Бахрушинского театрального музея в Фонде искусств «Плисецкая. Полюс магии», посвященную столетию со дня рождения великой балерины. Эта выставка – не только дань уважения выдающемуся таланту Майи Михайловны, но и возможность для каждого прикоснуться к магии ее искусства. Мы благодарны Бахрушинскому театральному музею за предоставленные экспонаты. Теперь жители и гости региона смогут увидеть эту уникальную коллекцию. Плисецкая – это символ балета, вдохновение для многих поколений артистов и зрителей, наша национальная гордость», — сказал генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин.

Юбилейный выставочный проект Бахрушинского музея посвящён творческому наследию Майи Плисецкой — смелому, свободному и не признающему границ. Её профессиональный путь — это история преодоления и новаторства, где классическая традиция соединяется с мощной индивидуальностью, а танец становится языком внутренней свободы и человеческой страсти.

Шесть разделов выставки разместились на двух этажах Фонда искусств. Новое архитектурное решение экспозиции охватывает ключевые этапы карьеры великой балерины и включает более 300 экспонатов: фотографии, костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, живописные и скульптурные портреты М. Плисецкой, афиши и программы её триумфальных выступлений по всему миру — от Нью-Йорка до Токио, а также уникальные архивные материалы из фондов Бахрушинского театрального музея.

Почти пятьдесят лет Майя Плисецкая служила в Большом театре — на этой сцене проявилась сила ее безграничного таланта и родились образы, ставшие классикой мирового балета. Именно здесь она исполнила ведущие партии в легендарных постановках, принесших ей мировую славу и навсегда сохранивших отпечаток её исключительного стиля. На выставке представлен целый раздел, посвящённый этому периоду её творческой карьеры. Среди экспонатов редкие фотографии М.М. Плисецкой в балетах «Лебединое озеро», «Кармен-сюита», «Дон Кихот», «Легенда о любви», «Анна Каренина», «Болеро» и других.

За более чем полувековую танцевальную карьеру Майя Михайловна Плисецкая стала источником вдохновения для многих поэтов, художников, скульпторов, фотографов, дизайнеров и, конечно же, для модельеров. Плисецкую называли иконой стиля — она диктовала моду не только на сцене, но и в повседневной жизни. Легендарные кутюрье Ив Сен-Лоран, Пьер Карден и Жан-Поль Готье, вдохновлённые неповторимой индивидуальностью Майи Михайловны, создавали для неё как сценические образы, так и наряды для личного гардероба. На выставке представлена серия работ Пьера Кардена — от изящных шляп и знакового маленького чёрного платья до знаменитых костюмов для балетов «Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Чайка» и «Фантазия».

Экспозиция также включает подлинные сценические костюмы, созданные Симоном Вирсаладзе для балетов «Спящая красавица» и «Жар-птица», а также новаторский костюм Леды из балета Мориса Бежара. Они помогают раскрыть творческую многогранность Майи Плисецкой — от утончённой классики до смелых экспериментальных решений.

Отдельный раздел выставки посвящён союзу Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина. Вместе они прожили 57 лет, создав один из самых ярких творческих дуэтов в истории отечественного искусства. В экспозиции представлены фотографии с репетиций, семейный фотоархив, наброски партитур и афиши к их совместным балетам — «Конёк-Горбунок», «Анна Каренина». В феврале 2022 года Родион Щедрин передал в дар Бахрушинскому театральному музею квартиру, в которой они жили вместе с Майей Михайловной. Особым экспонатом выставки станет гарнитур, привезённый прямо из этой квартиры. Уголок домашнего интерьера создаёт тёплую, личную атмосферу, позволяя посетителям почувствовать себя гостями в доме великой балерины.

Завершает экспозицию раздел, посвящённый творческой династии Плисецких — Мессереров — семье, где талант, преданность искусству и любовь к театру стали делом нескольких поколений.

Открытие выставки «Плисецкая. Полюс магии» в Туле подводит итог юбилейной программы Бахрушинского театрального музея, приуроченной к 100-летию Майи Михайловны Плисецкой. В дальнейшем запланированы новые выставочные проекты в России и за рубежом, которые позволят широкой аудитории прикоснуться к феномену Майи Плисецкой и её творческому наследию, продолжающему вдохновлять артистов и зрителей во всём мире.