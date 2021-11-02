«В разгар пандемии это было рискованным решением»: в Нижнем Новгороде состоялся сольный концерт Наталии Ивановой

Совсем недавно, в конце октября, Наталия Иванова дала свой первый сольный концерт. Мероприятие прошло с размахом: певице удалось по-настоящему удивить своих слушателей. Наша редакция взяла интервью у Наталии и узнала, что происходило за ширмой этого масштабного мероприятия.

— Наталия, размах вашего недавнего концерта поражает. Как вам удалось организовать столь масштабное шоу?

— Дело в том, что, думая о качестве, я никогда не экономлю.

Я не жалею времени, сил и всегда всю себя отдаю творческому процессу. Точно такого же отношения я требую и от команды. Мы все очень серьезно относились к репетициям: настраивали оборудование (большую часть которого привезли из Москвы), пользовались услугами видеографов, чтобы отследить «слабые места», которым надо уделить больше внимания, и чтобы правильно расставить все акценты будущего выступления.

— Скажите, а это правда, что ваш первый сольник мог пройти в клубе?

— Да, я действительно думала, что будет классно провести концерт где-то в «MILO» или «Premio». Мне хотелось, чтобы люди двигались, танцевали или, сидя за столиком с бокалом вина, слушали песни. Но мой концертный директор разгромил эту идею. И мы начали искать подходящий зал. Перебирали разные варианты: Оперный театр, ДК ГАЗ, концертный зал филармонии – везде были свои минусы. И в конце концов остановились на к/з «Юпитер». Это самое сердце города: площадь Октябрьская, улица Варварская. Да и самый современный зал: только-только после ремонта и оборудован по последнему слову техники.



— Но разве не рискованно было выбирать такой большой зал во время пандемии?

— Конечно, были риски. Но, выбрав площадку, я поняла: концерт может отмениться только при одном условии – карантин. И даже при этом условии он не отменился бы, а перенесся на более поздний срок. Потому что для меня очень важно выступить с большим сольным концертом в самом лучшем зале, в самом центре моего родного города.

— Сейчас не так часто встретишь концерты с живой музыкой. Почему вы выбрали именно такой формат?

— Пару лет назад у меня появилась мечта — работать с «живым» коллективом. Эта идея закралась в мою голову сразу после первой волны пандемии, как говорится, накопилось. Нас тогда начали потихоньку выпускать, и мне захотелось сделать что-то масштабное, глобальное, красивое и по-настоящему достойное.

— Насколько мне известно, у вас нет постоянного состава музыкантов. Как же вы собирали команду?

– С поиском музыкантов было по-разному. С гитаристом Алексеем Трофимовым меня познакомил мой аранжировщик Андрей Харлов. А про духовую группу все говорили, что в Нижнем не найдем, но мы нашли. Ребята оказались классными, настоящими профессионалами. Я отправила им свой репертуар, они, прослушав, сообщили о своей готовности, и мы начали обсуждать детали. Уже на первой репетиции, я сразу поняла, что не ошиблась!

— А бэк-вокал тоже пришлось искать или уже был свой состав?

– О бэк-вокалистах могу сказать: старый друг лучше новых двух. Обеих девушек я знала раньше и была в них уверена. Бэк-вокал Ольги Пашковой звучит во многих моих песнях, а с Анастасией Костроминой я однажды выступала в Дивеево.

— А кого было сложнее найти: танцоров или всё же музыкантов?

— Каждая задача была непростой по-своему. Я попросила свою подругу Ольгу Тенькову помочь мне с организацией. Благодаря ей я нашла режиссера-постановщика своего шоу — арт-директора студии Dream Laser Алексея Лушина и хореографа-постановщика Стаса Крамбери. 4 сентября мы все вместе провели кастинг, а с 6 уже начались репетиции. К подбору танцоров и хореографа я отнеслась очень серьезно, потому что, во-первых, танцы немаловажная важная часть шоу, а, во-вторых, я сама предполагала на сцене не только петь, но и танцевать.

— Вы уже говорили, что для важна каждая деталь, каждый нюанс. Получается, и костюмами тоже вы занимались?

— Лишь отчасти: мои были только задумки. На самом деле, это был счастливый случай. Я понимала, что не хочу работать с теми портными, с которыми работала до этого. Но нашла подходящего кандидата не я, а как раз Алексей Лушин. Полина Гришина — владелица арт-ателье «Granart» — стала прекрасным выбором! Я даже не знала, что она сможет настолько тонко почувствовать меня и танцоров. Всё было выполнено идеально, не придраться.

— И на этом подготовка была завершена?

— В плане сбора команды — да. Но нам ещё предстояли долгие репетиции. Мы раз за разом собирались у меня в коттедже и отрабатывали программу прямо на улице, на открытом воздухе. Погода этим летом была непростой, поэтому мы собирались то утром, то поздним вечером. А от жары прятались за домом в прохладной тени.

Очень приятно было видеть, как происходящее нравилось нашим соседям. Они не просто слушали, а писали и звонили. Говорили: «Мы как будто на отдыхе! Особенно когда утром просыпаешься, звучит музыка и поёт Наташа Иванова!»

Был даже один забавный случай. Как рассказала одна моя знакомая, соседка позвонила ей и говорит: «Слушай!» и высунула трубку из окна в сторону моего двора. Мы как раз пели, звучала гитара и мелодично играл тромбон. Это было очень мощно!

Первую неделю мы репетировали только музыку и вокал, а потом к нам присоединились танцоры. Начинали репетиции с «Дыни», и это оказалось очень сложно. Нужно было успевать двигаться, попадать в ритм и ещё и как-то петь при этом. Я думала, у меня мозг взорвётся!

В первый день я даже расстроилась. Мне казалось, что я не справлюсь. Но дальше пошло всё лучше и лучше. После «Дыни» перешли на «Нижний — Москва», а потом, шаг за шагом, прошли все 20 номеров. Мы сделали удивительные вещи и за такой короткий срок!

— 20 номеров с хореографией? Как ваши танцоры выдержали такую нагрузку?

— Да, номеров было двадцать. Танцоры не принимали участие только в «Давай сбежим». Некоторые из них принимали участие в 12, а то и в 15 номерах! Это действительно довольно сложно выдержать физически. Я считаю, что мы сделали абсолютно невероятные вещи, просто фантастические!

— Понравилось ли вам танцевать? Или было сложно?

— Конечно, сначала было очень непросто. Мне не нравилось, как я двигаюсь, но, вскоре, я растанцевалась. И теперь, когда концерт проведён, я уже не хочу оставлять хореографию. Хочу двигаться дальше, раскрепощаться. Это нормально, если у тебя танцевальная музыка. Да, я понимаю, что я — певица. Но с танцем мои песни становятся динамичнее. И я, конечно, буду продолжать тренироваться.

— Пока вы рассказывали про репетиции, ни разу не звучала группа «Балаган Лимитед». Но ведь они же были на концерте?

— Да, я заранее позвонила продюсеру группы Балаган Лимитед Сергею Харину. Сообщила, что планирую сольный концерт и хотела бы спеть с его группой. Сергей обрадовался, потому что он нижегородец и рад, когда есть повод приехать в родной город и навестить старых друзей. Он начал говорить: «Наташ, ты такая молодец! Многие из периферии приезжают, хотят покорять Москву и почему-то забывают про свой родной город. Это так здорово, что твой первый большой сольный концерт будет именно в твоем родном городе. Мы приедем! Споём столько песен, сколько нужно, чтобы ты переоделась для других образов». И всё получилось! Ребята приехали, спели наши совместные треки «Дыню» и «Не придумывай». Группа очень гармонично вписалась в происходящее, даже при том, что не репетировала со всеми. Вышло очень живо! Плюс на концерте со мной выступал рэпер Варчун, с которым у нас тоже есть совместный хит. Это песня «Все будет хорошо», которую мы записывали на студии у Black Star, у Константина Матафонова. В ней классные слова, и мне нравится рэп, который читает Варчун. Это очень оживляет песню. К слову, он сразу же согласился принять участие на всех репетициях. И на генеральном прогоне тоже был.

— Сейчас оборачиваясь назад, хочется спросить: как вы думаете, за счёт чего всё же удалось собрать такой большой зал, ещё и в первый свой сольник?

— Я много сил вкладывала не только в репетиции концерта, но и в его продвижение. Было очень много рекламы в соцсетях и по городу, автобусы были обклеены моими афишами. Плюс я запускала таргетинг.

Да, может быть, мы выбрали не самое удачное время для сцены. Было страшно, что кто-то заболеет, и мы просто не успеем найти замену. Или что объявят очередной локдаун, как сейчас. Но с другой стороны, когда же наступит то самое «удачное время»? Разве мы можем предугадать, сколько ещё это продлится? Может, год, а, может, и два. Может, вообще так сложится, что большие концертные мероприятия вообще начнут вымирать. Никто не знает, что будет дальше.

А до пандемии я просто была не готова. Не было ещё многих моих песен в репертуаре. Да и писать сама я начала только год назад. А многие поклонники пришли именно на песни, написанные лично мной: «Наташины губы», «Любовь – невидимка», «Нижний — Москва»…

— Как вы думаете, что вам дал концерт кроме опыта проведения таких мероприятий?

— Для меня очень важно то, что люди стали по-новому воспринимать мои песни. И, конечно же, в этом заслуга не только моя, но и моей команды и режиссёра. У нас получился прекрасный работоспособный коллектив. Команда настоящих профессионалов!

После концерта многие слушатели делились своими мыслями. Например, люди восприняли иначе мою песню «Зомби». Для кого-то она даже стала одной из самых любимых моих песен. И всё это благодаря выступлению. Вот представляете, как эмоции на концерте могут изменить впечатление человека о песне? И так говорят даже мои знакомые: «Да, мы, конечно, знали песни «Зомби» и «Наташины губы» до этого, но вот теперь они по-другому открылись для нас».

Уже прошла почти неделя после концерта, а мне всё ещё пишут поклонники. Кто-то делится новым восприятием песни, кто-то восторгается звучанием. Некоторые даже говорили, что студийные записи проигрывали живому исполнению. Представляете, насколько их впечатлил звук на концерте?

После такого отклика я поняла, что не зря решила сделать запись концерта.

— Получается можно будет ещё раз посмотреть ваше выступление?

— Да, мы уже просмотрели материал и начали монтаж. Выходит нечто фантастическое, и мне очень хочется собрать это в прекрасную запись. Но я пока не уверена, буду ли выкладывать этот концерт бесплатно на YouTube.

— И напоследок хотелось бы узнать, чем вы планируете заниматься на время локдауна?

— Сейчас я хочу посвятить больше времени новому материалу. Как только прошёл концерт, у меня сразу «открылись чакры», посетили муза и вдохновение. Сейчас я снова начала много писать, и, думаю, в скором времени появятся свежие треки. На самом деле, слава Богу, что мы успели всё до локдауна. Концерт прошёл 22 октября, а уже с 23 октября начались ограничения. Представляете, как нам повезло, что мы всё-таки воплотили задуманное!

– Наталия осталась очень довольна проделанной работой. Она полна сил и энергии и готова повторить для своих фанатов еще не одно такое грандиозное мероприятие. Но загадывать о чем-то конкретном в условиях пандемии певица пока не спешит. Да и сама она в конце октября начала неважно себя чувствовать. В любом случае, надеемся, что Наталия скоро восстановится и порадует нас новыми хитами.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments). С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.