Алина САПРЫКИНА: «Несколько выставок молодого искусства на одной площадке – возможность лучше понять самого себя»

Во Всероссийском музее декоративного искусства продолжается фестиваль «Студенческие сезоны» – экспериментальный проект на стыке art и education, в рамках которого на протяжении трех летних месяцев сменяют друг друга выставки студенческих работ в сфере молодого искусства. Все они проходят под кураторским надзором Алины Сапрыкиной – экс-директор Музея Москвы, сейчас главного куратора Всероссийского музея декоративного искусства и автора проекта. О том, как молодое искусство актуализирует статус музеев и помогает исследовать преемственность традиционного и современного – в эксклюзивном интервью Алины для АртМосковии.

– Алина, как появилась идея «Студенческих сезонов»? И почему для фестиваля был выбран именно формат марафона выставочных проектов?

– Первый подобный фестиваль мне довелось организовать 10 лет назад в Центре дизайна ARTPLAY, первом креативном кластере столицы. Тогда в бывших заводских пространствах, огромных стильных лофтах, мы собрали несколько художественных студенческих выставок, презентационную и образовательную программы. Так что сейчас — это возрождение старой идеи, но с учетом времени, новых возможностей для ее реализации и нового ракурса в связи с музейной площадкой. Старинная усадьба Остермана, в которой находится Всероссийский музей декоративного искусства, имеет великолепные исторические залы и удивительную коллекцию по декоративному искусству и дизайну. Именно возможность знакомства с коллекцией стала особенным бонусом для участников и гостей фестиваля.

На все лето музей стал общим вторым домом для студентов и преподавателей, участвующих в фестивале, а для посетителей – местом знакомства с программами и факультетами ведущих креативных учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга.

Фестиваль позволяет увидеть сразу несколько выставок, несколько подходов к молодому искусству. Выставки, как и сами вузы, очень разные. Их нельзя сравнивать. Но если вдруг вы решите это сделать – определенно сможете еще лучше понять самих себя, свои предпочтения в искусстве и свои ожидания от образовательных процессов.

– Тема «Студенческих сезонов» – «связь традиции и современности». На ваш взгляд, удалось ли студентам ее развить?

– Каждая университетская экспозиция выстроена в соответствии с локальной концепцией, которую определяют сами студенты. И каждый вуз трактует единую тему фестиваля по-своему. Школа дизайна Высшей школы экономики представила целый спектр своих учебных направлений: гейм-дизайн, плакат, кино, живопись, саунд-арт. РАНХиГС предаставили графический дизайн, причем, не побоялись выступить со своими первокурсниками. Экспозиция выпускников программы «Современное искусство» Московской школы современного искусства, на которой проходила учебная защита работ, посвящена первой выставке русского искусства, которая прошла в Берлине в 1922 году и стала одним из важнейших событий для развития мирового искусства за последние 100 лет. Размышляя о прошедшем столетии русской истории и текущих событиях, авторы пытаются ответить на один из важнейших для себя вопросов – как быть художником сегодня и есть ли смысл продолжать заниматься искусством. Проект Московского художественно-промышленного института «Арх-медиа реставрация» интегрировал национальный культурный код в современное арт и медиа пространства, создавая связь между героями современной культуры и персонажами русских сказок: выставка сопровождалась вручением дипломов в исторических залах музея. Проект Высшей школы народных искусств «Великолепие художественного наследия России» показал невероятной красоты выполненные вручную произведения от лаковой миниатюры, резьбы по кости, дереву и ювелирного искусства до художественного кружевоплетения, вышивки и шитья. Всему этому в школе учат и сегодня: работы студентов поражают и знатоков, и тех, кто увидел их впервые.

– Фестиваль — это марафон выставок, сменяющих друг друга. Два выставочных проекта уже закончились, сейчас во Всероссийском музее декоративного искусства можно посмотреть четыре выставки, до сентября должны открыться еще две.

Музей декоративного искусства воспринимается как достаточно консервативная площадка. И для непрофессионалов студенческий фестиваль в стенах музея выглядит интересной попыткой «омолодить» аудиторию музея, актуализировать его статус. Насколько справедлива такая точка зрения?

– «Студенческие сезоны» – это «живой», динамичный проект, в рамках которого переосмысливаются в том числе функции музея: то, как начинающие авторы взаимодействуют с пространством и коллекцией; каким образом обращаются к нашей теме – декоративному искусству и дизайну; как обыгрывают ключевые события, значимые для художественной сферы. Все эти вопросы были заданы и на круглом столе, который прошел в рамках открытия фестиваля и стал «отправной точкой» для дальнейшей дискуссии о роли музеев в образовательных программах для креативных индустрий.

Музеи сегодня – это не только места для демонстрации экспозиций, но и возможность пообщаться с научными сотрудниками, а в контексте данного музея – еще и запустить процесс совместного исследования национального культурного кода через искусство. Если здесь появится новая свобода возможностей — это обязательно даст результат. Это станет еще одним новым начинанием наряду с более современными выставками, коллекциями по актуальному дизайну, новым фирменным стилем, «оживлением» музейного сквера, где появились, например, большие скульптурные керамические инсталляции из коллекции Фонда Исмаила Ахметова, а также открылось летнее кафе-веранда с лекционной и кино программой, мастер-классами для детей и взрослых. Кстати, скоро здесь появится еще и ландшафтный объект — художницы Кати Поповой. В музейном дворе проходят сейчас и ярмарки, и концерты.

Но самое главное, что в ближайшее время должно изменить и значительно улучшить музей — новая интерактивная постоянная экспозиция по традиционному русскому народному искусству, которую мы разработали дружной командой: я в качестве куратора экспозиции, известный театральный и музейный художник Алексей Трегубов в роли архитектора-сокуратора, а автором научной части выступила Наталья Денисова, возглавляющая отдел по организации экскурсий для посетителей. В проекте принимали участие многие музейные сотрудники, хранители, реставраторы. Новая экспозиция — это необычный в плане структуры и яркий с художественной точки зрения концепт. Работа над проектом заняла год, я счастлива, что он уже полностью разработан, в чертежах, планах и дорожных картах, принят рабочей группой и передан директору Елене Титовой — теперь все зависит от успеха в поиске средств на реализацию.

А для «Студенческих сезонов», фестиваля, который организуется силами в основном внешними по отношению к музею, Музей декоративного искусства — это скорее площадка этого года. Учитывая интерес к фестивалю, проявившийся, в том числе на Российской креативной неделе в Парке Горького, где презентация кейса «Студенческих сезонов» вошла в программу, в следующем году мы с продюсерами фестиваля, АНО «Социальная мастерская», рассматриваем возможность «переехать» в более масштабную локацию. Проект должен развиваться – привлекать новых участников, выходить за пределы столиц и в дальнейшем масштабироваться на всю Россию.

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