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ДомойМоскваВ Российском национальном музее музыки представили фотовыставку «ОбъективНО о музыке»

В Российском национальном музее музыки представили фотовыставку «ОбъективНО о музыке»

editor
By editor
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Скрипач Иегуди Менухин [на репетиции концерта по случаю 13-й годовщины ООН в Париже [24.10.1958]. С автографом Музею музыки от 16.11.1962. Фотохроника ТАСС Париж, 24.10.1958. Российский национальный музей музыки
Скрипач Иегуди Менухин [на репетиции концерта по случаю 13-й годовщины ООН в Париже [24.10.1958]. С автографом Музею музыки от 16.11.1962. Фотохроника ТАСС Париж, 24.10.1958. Российский национальный музей музыки

В Российском национальном музее музыки открылась выставка «ОбъективНО о музыке», основанная на фотоматериалах, связанных с историей отечественной музыкальной культуры XX – XXI веков.

Выставка объединяет работы мастеров разных поколений – от Моисея Наппельбаума и Александра Родченко до ярких современных фотохудожников – Давида Глориана и Евгения Евтюхова. Большинство материалов, представленных на выставке из музейного собрания фотопозитивов и фотонегативов, а также личных архивов музыкантов. Многие из этих работ ранее нигде не выставлялись!

«Музей музыки всегда стремится удивлять и радовать посетителей, и этот год не станет исключением. Например, вы задумывались, какое значение имеет музыка в разных сферах деятельности, будь то спорт, урбанистика или фотография? Мы открываем серию неочевидных выставок проектом «ОбъективНО о музыке» для любителей и просто людей, увлекающихся фотографией, которых ничуть не меньше, чем тех, кто увлекается музыкой. Поэтому решили объединить эти два вида искусства, чтобы создать нечто особенное и уникальное. Эта выставка показывает, как музыка и образы соединяются вместе, позволяя зрителю погрузиться в атмосферу, где музыка оживает через призму фотографии. Выставка познакомит с уникальным фондом фотографий Музея музыки — большая их часть не была опубликована или не представлена на выставках ранее», — отметил генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

Основное число экспонатов при всём жанровом разнообразии – это репортажные снимки, запечатлевшие дирижёров, композиторов, артистов балета, оркестрантов и солистов на сцене и вне сцены. На фотографиях – сама жизнь, полная чувств и переживаний, а музыканты на снимках эмоциональны и естественны. В каждом из залов выставки собраны фотографии, отражающие одну из граней жизни артистов – будь то репетиция, концерт, время отдыха, напряжённой работы или творческого поиска.

Особое место в экспозиции отведено фотопортретам с дарственными автографами выдающихся музыкантов, посещавших Москву в период «оттепели» конца 1950-х – начала 1960-х годов: Марио Дель Монако, Вана Клиберна, Игоря Стравинского и Иегуди Менухина, фотографиям Давида Ойстраха и королевы Елизаветы с посвящением великому скрипачу.

Выставка представляет творческую лабораторию музыкантов – на снимках Сергей Рахманинов репетирует; звёзды мировой оперной сцены разучивают «Калинку» к гала-концерту, посвящённому открытию Чемпионата мира по футболу на Красной площади; любимые артисты в домашней обстановке в минуты отдыха. Работы фотокорреспондента журнала «Советская музыка» Семёна Хенкина, фотожурналиста «Известий» и «Недели» Виктора Ахломова, мастера фоторепортажа Валерия Генде-Роте, Евгения Евтюхова и других дают возможность почувствовать, как рождается музыка.

Также на выставке представлены малоизвестные фотографии Александра Родченко, переданные в фонды Музея музыки его дочерью; работы известного французского фотохудожника Давида Глориана, запечатлевшего эмоции музыкантов при исполнении музыкальных произведений; фотоработы «главного летописца советского джаза» Александра Забрина.

Выставка сопровождается аудиозаписями из фондов Российского национального музея музыки и видеоматериалами, которые иллюстрируют или дополняют экспонаты, создают эффект «ожившей фотографии». Среди них – наиболее яркие и редкие записи концертов, спектаклей, а также фрагменты из телефильмов.

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