В Москве прошла закрытая вечеринка в честь дня рождения виртуального помощника Алисы, которой 10 октября исполнилось шесть лет. Среди гостей были известные актеры, музыканты и блогеры, участвовавшие в проектах с Алисой. А специальным музыкальным гостем стала группа Cream Soda. Вечеринку посетили Мария Миногарова, Анна Хилькевич, IOWA, Натали Сычевская, Руслан Усачев, Евгений Бороденко, Карина Нигай, Валерия Дергилева, Стас Круглицкий (Stasprostklass) и другие.

На входе гостей встречал робот-доставщик. Затем они попадали в квартиру Алисы — с гостиной, спальней, кабинетом и баром, украшенным постерами Шедеврума. Весь вечер Алиса демонстрировала свои возможности: например, заказывала в гостиную пиццу и колу, в кабинете рассказывала о погоде и пробках, а в баре угощала авторскими коктейлями. Желающие могли поваляться на кровати и посмотреть на ТВ Станции «Кибердеревню» — разумеется, управляя просмотром с помощью Алисы.

Торт «Алиса, с Днем рождения!»

Алиса — виртуальный помощник Яндекса. Она умеет отвечать на вопросы, подбирать музыку, помогать в повседневных делах и управлять умным домом. У неё свой характер и чувство юмора, она способна поддержать разговор, придумать слоган или сказку. В основе работы виртуального помощника лежат нейронные сети. Алиса доступна в умных устройствах, приложениях и сервисах Яндекса, а также в устройствах партнёров.

IOWA

Анастасия Колегова (Areca)

Анна Хилькевич

Арина Иванец

Дуся Ястрибицкая

Евгений Бороденко

Ирина Ефимова

Карина Давтян

Карина Нигай

Катерина Земская (Zosika)

Кристина Лисовец

Ольга Саленко

Радмила Садыкова

Саша Маниович

Сергей Калужный

Слава Глушков

Стас Крулицкий (Stasprostklass)

Урсула Ким

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