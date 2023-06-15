Владимир ВОЛЕНКО: «Каждый человек однажды начинает понимать: если он не изменит образ жизни, он долго не проживёт»

Группа «Божья коровка» представила новый танцевальный хит в стиле ретро-дискотек «Пароль». Сюжет песни основан на реальных событиях и повествует о альфонсах-мошенниках, играющих на доверии и чувствах противоположного пола. Мы поговорили с лидером «Божьей коровки» Владимиром Воленко о новой композиции, случаях столкновения с курортными аферистами, проблемах музыкального бизнеса и смене жизненной парадигмы: от алкоголя и наркотиков до семьи и веры.

– Расскажите, как проходила работа над песней «Пароль»? Как появился замысел, когда подключилась Наталья? (прим. Наталья Шоколадкина – жена Владимира Воленко, участница группы «Божья коровка»)

– В молодости, чтобы вызвать шквал творческих эмоций, мне приходилось употреблять алкоголь и даже марихуану. Но с возрастом я пришёл к выводу, что эти вещи больше разрушают чем созидают, и отказался от них. Тогда возник вопрос: откуда черпать творческую энергию? Сейчас у меня два основных источника. Во-первых, я крайне внимателен ко всему. Кто-то случайно сказал смешную фразу или выдал неожиданную рифму – я обязательно это фиксирую и потом из такой копилки много чего использую в сочинительстве. Во-вторых, часто яркие идеи приходят ко мне во сне. Я научился переносить их из снов в реальную жизнь. Так было и с песней «Пароль». Кем-то случайно сказанная фраза органично легла на мелодию, приснившуюся однажды ночью. Но это только начало. Не стоит думать, что всё так быстро и просто. Доработка полуфабриката, полученного таким сверхъестественным образом часто требует длительной доработки, которая может занять долгие месяцы, а то и годы. Когда мои силы иссякли, подключилась Наташа и сочинила недостающий в песне проигрыш.

– Почему именно такая тема: аферисты на курорте?



– Меня самого не раз обкрадывали на курортах. А в 1992 году состоялась моя первая и последняя поездка в Турцию как челночника. Мы одолжили 1000 долларов на покупку шмоток, чтобы в Москве их продать по более высоким ценам. В те годы это для нас была довольно серьёзная сумма. И почти половину этих денег у меня украли в Стамбуле в первый же день. Мы были совсем неопытными челночниками, пошли на рынок, там проходила какая-то ряженая клоунская ватага, над которой все от души потешались. А когда спохватились, поясные барсетки оказались раскрыты и всё содержимое из них было изъято.

– В сети шутят, что эта песня направлена на поддержку внутреннего туризма? Или это не шутки?



– Нет, разумеется, намеренно эту цель мы не преследовали, но в сложившейся нынче политически-экономической обстановке, может показаться, что это именно так.

– В Вашей жизни были случаи, которые иллюстрируют строчки: «Самое главное - не бери халявное?».



– В большинстве своём мне всегда попадались честные и порядочные люди. Вот даже в мелочах: например, ты что-то продаешь за 5 тысяч, а человек случайно дал тебе 6 купюр по 1000. Конечно ты одну тысячу ему вернёшь. А попробуй не вернуть. Если ты сделаешь что-либо подобное намеренно и осознанно тебе это обязательно вернётся бумерангом, только гораздо более болезненно. Я слышал довольно много историй о том, как глобально кидали тех, кто когда-то занимался плановым и профессиональным «разводом» людей.

– Вы как автор какие чувства испытываете к героям песни? Честно говоря, во время прослушивания жаль и девушку, и афериста, но одновременно вся ситуация комична.

– Да, и жалко, и комично. Именно такие ощущения возникали у людей при просмотре комедии 1988 года «Отпетые мошенники», где два конкурирующих альфонса – мошенника пытались развести дочь богатого бизнесмена на 50 тысяч, однако получилось так, что это она развела их обоих на 50 тысяч. В итоге все трое договорились орудовать сообща. Кстати, там тоже все события происходят на фешенебельных курортах.

– Помимо самой песни, состоялась еще и премьера клипа «Пароль». Действие в нем происходит до и во время выступления группы «Божья Коровка». Чем Вас привлекает формат клипов-концертов?

– Нам просто повезло участвовать в одной большой дискотеке где осуществлялась профессиональная, многокамерная съёмка. Оставалось только договориться с телевидением, чтобы нам предоставили исходники со всех камер в хорошем качестве. Нам это удалось, за что мы очень благодарны и Богу, и организаторам дискотеки, и руководству этой телевизионной компании, потому что денег на съёмки клипов и их дальнейшую ротацию с продвижением у нас нет.

– Как вы считаете, какие преимущества YouTube и другие подобные сервисы дают музыкантам, как они помогают развиваться?



– Представить нашу сегодняшнюю жизнь без YouTube и социальных сетей решительно невозможно. Без них большинство музыкантов никак не смогли бы донести весть о своём существовании до широкой аудитории, потому как федеральное телевидение из года в год показывает лишь небольшую когорту одних и тех же надоевших артистов.

– Если сравнивать музыкальный бизнес в «90-е», в «00-е» и сегодня: какой период кажется вам лучшим и почему?



– Мне не нравились ни «90-е», главной фишкой которых было проехать на чёрном «бумере» с затонированными стёклами, и чтобы у тебя оттуда бухала бочка с максимально выкрученными низкими частотами. Ни сегодня, когда практически вся музыка состоит из электронно-химических звуков и роботоподобного вокала, до предела обработанного автотюном. Я был бы счастлив творить в «60-е», «70-е» годы прошлого века, когда музыкой занимались исключительно музыканты. Именно тогда зародились все современные стили и направления, уже появилась профессиональная звукозапись, но ещё не было засилья электроники и компьютеров. Музыка была интеллектуальной, крайне разнообразной и интересной, без сложившихся штампов, форматов и стереотипов, как сейчас.

– На какой музыке Вы росли?

– Именно на этой разнообразной музыкальной палитре я и рос. Всё от классики и джаза, до рока и электронной музыки составляло моё меню. Особенно я любил классический хард- и прогрессив-рок: Deep Purple, Rainbow, Queen, Pink Floyd, Yes Genesis, King Сrimson, Emerson Lake and Palmer, Gentle Giant и так далее.

– «Божья Коровка» - абсолютно эклектичный проект. Как Вы пришли к такому симбиозу стилей внутри одной группы?

– Что человек потребляет, то он и выдаёт. Я никогда не хотел заниматься исключительно популярной музыкой. На мой взгляд она слишком однобока и примитивна, особенно в нашем российском сегменте. Для меня это было просто вопросом выживания. А чтобы как говорится «не скурвиться целиком и полностью», я решил искать компромиссы и заниматься эклектикой.

– В определенный момент ваш образ жизни кардинальным образом изменился. Почему это произошло? Что за период этому предшествовал?

– Каждый человек однажды начинает понимать: если он не изменит образ жизни, он долго не проживёт. Сколько уже сверстников мы похоронили, которые не были готовы это вовремя понять. В один прекрасный день я тоже решил: пора всё радикально менять, обратился за помощью к Богу, и Он мне помог.

– В песне «Пароль» добро одерживает победу над ложью, то есть злом, торжествует справедливость. Как Вы считаете, а в жизни, в ее итоге, добро всегда побеждает зло?

– Это вопрос чрезмерно глобальный и философский, на него ответить я, пожалуй, не смогу. Одно знаю точно, что за неправомерные действия расплата обязательно приходит. К кому-то раньше, к кому-то позже, поэтому как резюмирует наша песня «Пароль»: не стоит брать то, что тебе не принадлежит, а то ведь и в тюрьму угодить можно.

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