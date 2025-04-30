Волонтерскому корпусу «Амбассадоры ВДНХ» исполнилось 4 года

29 апреля волонтерский корпус «Амбассадоры ВДНХ» отмечает четырехлетие. Проект запущен в 2021 году, с тех пор к нему присоединилось более 440 человек. За это время добровольцы приняли участие в более чем 800 мероприятиях и провели на территории Выставки свыше 25 тысяч часов, помогая сделать пространство комфортным, доступным и интересным для всех посетителей.

Гостеприимство и культурное наследие

Волонтеры сопровождают городские, всероссийские и международные события, проводят собственные инициативы, а также помогают в продвижении культурного и исторического наследия ВДНХ. С момента запуска проекта для них был создан специальный онлайн-курс, который позволяет новым участникам эффективно ознакомиться с историей и устройством Выставки. Волонтерский корпус ВДНХ всегда рад новым волонтерам.

Три направления волонтерской деятельности

«Амбассадоры ВДНХ» работают по трем основным направлениям. Гостеприимное волонтерство предполагает помощь посетителям — от навигации по территории до информирования о текущих мероприятиях. Культурное направление связано с поддержкой музеев ВДНХ, участием в сохранении культурного наследия и работе с экспозициями. Событийные волонтеры участвуют в организации мероприятий и помогают в координации больших потоков гостей.

Поддержка, обучение и развитие

Участники волонтерского корпуса получают возможность бесплатно посещать музеи, выставки и каток ВДНХ, принимать участие в экскурсиях и мастер-классах и получать фирменную экипировку. Для волонтеров доступно посещение Волонтерского центра ВДНХ — пространства для отдыха, общения и командной работы.

Волонтеры могут развиваться внутри проекта, проходя три уровня: от волонтера до тим-лидера и амбассадора. На каждом этапе предусмотрены условия повышения, включая опыт участия в мероприятиях и прохождение обучающих программ. Часы волонтерской деятельности фиксируются и подтверждаются на портале dobro.ru, а активные участники получают благодарности от руководства ВДНХ.

Проект «Амбассадоры ВДНХ» реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», а также соответствует стратегиям развития туризма Москвы и ВДНХ до 2030 года.