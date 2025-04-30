РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Москва

В Центре «Зотов» открылась выставка, посвященная творчеству фотообъединений «Октябрь» и РОПФ

Мир книг

Книга «История папства» венгерского учёного Енё Гергея вышла в издательстве «КоЛибри»

Москва

Самокат из книг и подушка с шипами: как прошел фестиваль современного искусства DOCA

LIFESTYLE

Звезды Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV выступили в «Три вокзала. Депо» 

Регионы России

Выставка «Сказки на шелке» открылась в музее М.Е. Салтыкова-Щедрина

366INFO.RU

Музей Победы вошел в число финалистов Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева

ЦФО

Красногорский филиал Музея Победы представил выставку к 40-летнему юбилею

Москва

Выставка к 15-летию образования Южного регионального отделения Российской академии художеств в МВК РАХ

ДомойМоскваВолонтерскому корпусу «Амбассадоры ВДНХ» исполнилось 4 года

Волонтерскому корпусу «Амбассадоры ВДНХ» исполнилось 4 года

editor
By editor
72
волонтеры вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ

29 апреля волонтерский корпус «Амбассадоры ВДНХ» отмечает четырехлетие. Проект запущен в 2021 году, с тех пор к нему присоединилось более 440 человек. За это время добровольцы приняли участие в более чем 800 мероприятиях и провели на территории Выставки свыше 25 тысяч часов, помогая сделать пространство комфортным, доступным и интересным для всех посетителей.

Гостеприимство и культурное наследие

Волонтеры сопровождают городские, всероссийские и международные события, проводят собственные инициативы, а также помогают в продвижении культурного и исторического наследия ВДНХ. С момента запуска проекта для них был создан специальный онлайн-курс, который позволяет новым участникам эффективно ознакомиться с историей и устройством Выставки. Волонтерский корпус ВДНХ всегда рад новым волонтерам.

Три направления волонтерской деятельности

«Амбассадоры ВДНХ» работают по трем основным направлениям. Гостеприимное волонтерство предполагает помощь посетителям — от навигации по территории до информирования о текущих мероприятиях. Культурное направление связано с поддержкой музеев ВДНХ, участием в сохранении культурного наследия и работе с экспозициями. Событийные волонтеры участвуют в организации мероприятий и помогают в координации больших потоков гостей.

Поддержка, обучение и развитие

Участники волонтерского корпуса получают возможность бесплатно посещать музеи, выставки и каток ВДНХ, принимать участие в экскурсиях и мастер-классах и получать фирменную экипировку. Для волонтеров доступно посещение Волонтерского центра ВДНХ — пространства для отдыха, общения и командной работы.

Волонтеры могут развиваться внутри проекта, проходя три уровня: от волонтера до тим-лидера и амбассадора. На каждом этапе предусмотрены условия повышения, включая опыт участия в мероприятиях и прохождение обучающих программ. Часы волонтерской деятельности фиксируются и подтверждаются на портале dobro.ru, а активные участники получают благодарности от руководства ВДНХ.

Проект «Амбассадоры ВДНХ» реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», а также соответствует стратегиям развития туризма Москвы и ВДНХ до 2030 года.

Предыдущая статья
Филипп Киркоров представил клип «Везувий»
Следующая статья
В Таджикистане прошел первый этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru