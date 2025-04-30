Филипп Киркоров представил клип «Везувий»

В Иммерсивном арт-пространстве Luminar-X на территории ВДНХ состоялась долгожданная премьера нового клипа Филиппа Киркорова на композицию «Везувий». Событие стало одним из самых ярких и обсуждаемых в культурной жизни столицы, собрав вокруг себя друзей артиста, известных гостей и представителей индустрии.

Съемки новой работы проходили в городе Сорренто, который расположен неподалеку от легендарного вулкана. Клип отправляет зрителей в мир итальянского кино, шпионских погонь и, конечно же, истории любви и обмана. Любовный треугольник на экране воплотили неподражаемый Филипп Киркоров, харизматичный актер Вольфганг Черни (известный в том числе по российским картинам «Собибор» и «Красный призрак») и очаровательная Ирина Краус. Клип по праву претендует на звание одного из самых роскошных и самых захватывающих роликов, снятых за последние годы.

Иммерсивное арт-пространство Luminar-X для премьеры клипа «Везувий» было выбрано не случайно, ведь сегодня ВДНХ — один из самых крупных музеев архитектуры под открытым небом, объединяющий на своей территории множество объектов культурного наследия и самых модных событий Москвы. Инновационные подходы и креативная подача от визионеров арт-пространства позволили создать по-настоящему уникальное восприятие видеоработы. Филипп Киркоров выразил искреннюю благодарность творческим командам арт-пространства Luminar-X и «Силы Света», благодаря которым премьера клипа прошла в невероятно фантастической атмосфере.

«Вот уже больше полутора лет я живу в парадигме трилогии «Черная Пантера». Ее история началась с дуэта «Стирай», который мы исполнили с Олегом Майами, а продолжилась самым продолжительным и самым звездным клипом в истории — «Черная пантера», который потряс в ушедшем году все медиа-пространство и премьера которого стала главным светским событием Москвы за последние годы, – обратился к гостям Филипп Киркоров во время презентации новой видеоработы, – «Я с огромной радостью приветствую всех на премьере клипа «Везувий», который триумфально завершает нашу трилогию. Позвольте мне смело сказать, что этот клип — одна из самых красивых визуальных работ за все время моего творчества. За его исполнение и уникальное видение отвечал великий голливудский оператор Crash (Карстен Краш Гопинат). К сожалению, судьба распорядилась так, что этот клип стал последней работой в его карьере. Всего через месяц после завершения съемок он трагически ушел из жизни в автокатастрофе в Лос-Анджелесе. Мы посвящаем эту работу его памяти, и пусть она станет светлым напоминанием о его таланте».

После премьерного показа состоялся торжественный ужин в честь выхода клипа, на котором собрались друзья и коллеги Филиппа Киркорова. Народный артист России лично поблагодарил каждого гостя за поддержку, подчеркнув, что завершение трилогии для него — особый момент в карьере, к которому он шел с большой любовью и вдохновением. Особую признательность он адресовал съемочной группе проекта: «Я доверяю свои самые важные видеоработы режиссеру Павлу Худякову и его команде Hoodyakov Production. И, конечно, отдельное восхищение главным героям клипа «Везувий»: Вольфгангу Черни и Ирине Краус».

Помимо самих создателей клипа и его главных героев, премьерный показ и праздничный ужин посетили Николай Басков, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Яна Рудковская, Ирина Винер, Люся Чеботина, Севиль, Юлия Ковальчук с Алексеем Чумаковым, Жасмин, Ян Абрамов, MARGO и многие другие.