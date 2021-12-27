Возможности развития креативных индустрий обсудили участники Метафорума «Креативные города» в Волгоградской области

Национальный форум завершил свою работу в Волгограде и Волжском. На двух площадках форума креативное сообщество городов, власть, бизнес, активные жители и приглашенные эксперты обсуждали, как сделать города области более креативными, а новый сектор экономики динамично развивающимся.

По оценке Фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР), значение индекса креативного капитала в Волгоградской области в 2020 году составило 34,9. Регион вошел в топ-3 с наименьшим рейтингом в этой сфере в России. Как изменить этот показатель, свои идеи предложили участники проекта.

«Волгоградская область – восьмой регион России, принимавший Метафорум «Креативные города» в 2021 году. Уникальность форума в том, что сильная команда стратегов и практиков из разных регионов объединятся для решения актуальных задач конкретного города. Но мы не только ищем и находим решения, которые помогают изменить будущее этих городов, мы предлагаем целый набор инструментов для действий. Так, на Метафоруме в Байкальске авторы представили креативную концепцию развития города и проект кластера Архитектон, в Ставропольском крае важным итогом форума стало соглашение о создании рабочей группы на базе Министерства туризма и оздоровительных курортов региона и региональной команды Метафорума, в Костомукше на площадке форума разработали предложения в стратегию развития творческих индустрий в городском округе. Результаты работы команд в каждом городе мы увидим уже в начале 2022-го года», – рассказала советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) по креативной экономике, программный директор Метафорума «Креативные города» Лариса Богданова.

В Волгограде Метафорум прошел в легендарном пространстве ЛОФТ1890.

В стремительно меняющемся мире города тоже должны меняться. Концепция «креативных городов» была разработана для возрождения городов. ЛОФТ1890 — яркий пример процесса возрождения, призванного не просто отремонтировать здание и восстановить испорченный пейзаж вокруг, это пример обновления Духа города, где монокультура Второй мировой войны оставила неизгладимый след в сознании людей. Об этом рассказал руководитель креативного бизнес-пространства ЛОФТ1890 Денис Шилихин. С темой «Открывая город: работа с наследием в заброшенных пространствах» выступил независимый куратор, менеджер социокультурных проектов, к.ф.н Антон Вальковский. Соучредитель музея «Наследие», директор по развитию, куратор проекта «Открывая город: работа с наследием в заброшенных пространствах» Анна Василевская представила тему «Новые форматы работы с культурным наследием, как точка развития городов», со своими проектами и идеями аудиторию познакомили и другие участники форума.

«Волгоград впервые участвовал в такого рода проекте. Подготовка позволила не только переосмыслить опыт развития креативных индустрий в городе, встретиться с немногочисленными лидерами, но и в очередной раз обозначить проблемы и крайнюю нехватку в городе креативных кластеров, где бы могли объединиться все его творческие жители. Участники форума в свою очередь продолжат проекты, они верят, что жители все больше будут вовлекаться в творческие идеи, раскрывающие потенциал людей и самого Волгограда», – поделилась соорганизатор Метафорума бизнес-тренер, автор развивающего интегрального проекта «Персона» Светлана Волкова.

В Волжском форум состоялся на площадке Центра Урбанистики. В этом пространстве программу форума открыло выступление заместителя главы города Екатерины Гиричевой. Речь на площадке в Волжском шла, в том числе, о практическом воплощении идей горожан в Конкурсе «поддержки местных инициатив» 2021 года, «Школе поддержки городских созидателей», о проекте «Волжские навигаторы», в котором свои идеи предлагают сами горожане.

«В городе Волжском было проведено социологическое исследование, результаты которого показали, что молодежь города не полностью удовлетворена уже реализованными проектами по благоустройству парков, скверов и дворов. Мы решили напрямую вовлечь их в процесс проектирования по подготовке к Конкурсу инициативного бюджетирования 2022 года. Это позволило не просто понять, что же хочет видеть в городе новое поколение волжан, но и выявить пул активных ребят готовых заниматься в свободное время вопросами креативного благоустройства. Масса идей уже ждут своего воплощения. На Метафорум мы пригласили этих ребят. Один из них Илья Бакаев, но он и руководитель одновременно проектной группы. Его идея: 12 лавочек как точки, связующие велодорожки сквозь город. Предложение от студентов МЭИ: площадки для музыкантов в скверах и так далее. Именно их идеи мы постараемся подготовить к Конкурсу поддержки местных инициатив. Ключевая идея — использовать основу креативной экономики — поиск креативных идей — и постараться сделать ставку на молодежь города. В данном случае это еще и одна из возможностей остановить отток молодежи из него», – объяснила заместитель начальника отдела урбанистики администрации Волжского Елена Степанова.

Площадками Метафорума в 2021 году стали Курск, подмосковный Хотьково, Байкальск, Минеральные воды, Тольятти, Красноярск, Костомукша. Завершится форум этого года 28 декабря в Севастополе. Мероприятия форума также проходят в павильоне России на Всемирной выставке WORLD EXPO в Дубаи.

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