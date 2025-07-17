«Временность как главное состояние»: ярмарка Cosmoscow представила айдентику 13-го выпуска

Концепция визуального стиля 13-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow строится на жесте временной фиксации — на репетиционной, монтажной природе экспозиционного пространства, и отсылает к работам «Художника года» 2025 — арт-группы ПРОВМЫЗА. Айдентика была создана omsky studio.

«Ежегодно ярмарка презентует фирменный стиль, в основе которого — работы победителя программы «Художник года», реализуемой некоммерческим Фондом поддержки современного искусства Cosmoscow. Таким образом, мы стараемся дополнительно подчеркнуть творчество художников и создать настроение выпуска. Ярмарка — это масштабное событие, требующее долгой подготовки. Процесс никогда не останавливается, он изменчив и требует гибкости. Именно в этом кроется залог успеха, что так грамотно подчеркивает айдентика текущего выпуска», — говорит генеральный директор Cosmoscow Николай Корьков.

ПРОВМЫЗА представляет в своих работах перформанс как нечто, что вот-вот исчезнет. Фирменный стиль — тоже не доделан и визуализирует состояние ярмарки как процесс, в этом его точность. Он будто говорит: «Мы знаем, что всё это временно. Мы просто фиксируем то, что осталось — прежде, чем оно исчезнет. Мы не показываем готовое. Мы показываем, как мы собираем искусство».

Сквозной мотив айдентики — ветер, возникающий во многих работах ПРОВМЫЗЫ. Художники работают на территории, где властвует неустойчивость и смятение. Сама природа, которая, по сути, и есть картина, творит искусство. Художнику достается удел маркера — рисовать раму, скобки или кавычки.

«Мы безумно любим работать руками — создавать айдентику, в которой чувствуется рукотворность, тепло и живое присутствие. Для нас процесс — это всегда не только про дизайн, но и про ощущение, которое остается у людей. Мы очень благодарны Cosmoscow за возможность реализовать именно такой подход и вместе прийти к результату, которым мы действительно гордимся», — делится omsky studio.

Новый фирменный стиль определит образ присутствия Cosmoscow в онлайн и облик самой ярмарки — в деталях архитектурного оформления, мерче, рекламе на улицах города.

Визуальный стиль ярмарки в 2024 году был вдохновлен рябью, присущей многим графическим работам Александры Гарт. Фирменный стиль 2023 года отсылал к работе Артема Филатова «Все исчезнет» и был построен на рассеивании типографики, цветовых шумах и размытии. В 2022 году в оформление интегрировали графику и афиши с прошлогодних ярмарок Cosmoscow, которые перекрывали изображения, создавая поверхность для новой актуальной информации. Стиль был посвящен творчеству Валерия Чтака.