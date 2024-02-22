Вселенная Александра Пушкина

Государственный музей А.С. Пушкина представил юбилейный выставку «Пушкин.225», собрав предметный ряд из 44 российских музеев, библиотек и архивов.

225 лет со дня рождения русского Поэта исполняется в этом году. Нет нужды говорить о том, насколько жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина связана и с нашими жизнями. Пушкин вечен, по крайней мере, он будет жить столько, сколько будет жить русский человек.

Выставка воистину масштабная, в ней есть отсылки к биографии поэта и мифам, его окружавшим. Жизнь Александра Сергеевича не закончилась на памятной всем дуэли на Чёрной речке. Его безбрежное творчество изучали и продолжают изучать. Ему ставили и ставят памятники (отдельно стоит обратиться к истории создания памятника поэту в 1880 году). Сказки Пушкина читали и читают до сегодняшних пор (совершенно изумительный раздел выставки, посвящённый «Руслану и Людмиле». Сказка - в звуке, иллюстрациях, интерактивном материале, историческом - по шлемам и кольчуге мы вспомним Фарлафа и Ратмира, по ковшам - пир на свадьбе Людмилы и Руслана, по оформлению - путешествие по дубраве).

Произведения Александра Пушкина и его герои предстают в живописи, декоративно-прикладном искусстве, керамике, скульптуре, фарфоре, афишах и программах, посвящениях, богатейшей сценографии и кинематографе. Произведения Пушкина - в романсах, балетах, опере, в работах Константина Коровина, Александра Бенуа и Дмитрия Белюкина, в музыке Михаила Глинки и Петра Чайковского, фильмах Александра Птушко, спектаклях РАМТ.

Да, Пушкин - «наше всё» и во всём: в стихах, прозе, драматургии. В воспоминаниях современников поэта и трудах отечественных учёных, писателей и литературоведов современности. В праздниках, фестивалях, сувенирах, рекламе. В Модесте Мусоргском, Валентине Непомнящем и Сергее Бонди.

Марина АБРАМОВА