РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваВсемирный день доброты на ВДНХ

Всемирный день доброты на ВДНХ

editor
By editor
47
всемирный день доброты на вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ

13 ноября отмечают Всемирный день доброты. Во время визита на Главную выставку страны ее гости могут сделать три добрых дела: поддержать мастеров из мастерской «Особая керамика», оставить книгу в уличной читальне и покормить птиц.

Совершать добрые дела не так сложно, как кажется. Еще приятнее их совмещать с простой прогулкой, любуясь красотами ВДНХ. А Выставка, в свою очередь, дает возможность каждому посетителю сделать доброе дело в любом ее уголке. Так, например, все желающие могут приобрести на память изделия мастерской «Особая керамика», которая находится в павильоне №47 «Дом ремесел». Здесь молодые люди с аутизмом и другими особенностями развития под руководством художников производят авторскую керамику: посуду, предметы интерьера и арт-объекты. Большинство изделий уникальные, существуют в единственном экземпляре. Визитная карточка «Особой керамики» — чашки со стихами Германа Лукомникова.

Осенняя погода дарит задумчивое настроение. А в таком настроении книга — это лучший спутник во время прогулки. В разных уголках ВДНХ стоят десять компактных читален, где можно оставить книгу или взять почитать интересующую. Здесь можно найти издания на любой вкус — полезные, интересные или развивающие. Читальни расположены в Северном и Южном розариях, Латвийском сквере, рядом с павильоном №64 «Оптика», у летнего кинотеатра-лектория, рядом с павильоном №47 «Дом ремесел», в зале для чтения в зоне Ландшафтного парка «Природа наук и искусств», рядом с лодочной станцией «Алые паруса» и в зоне отдыха у 3-го Каменского пруда.

А за осенью придет зима, которая уже напоминает о себе наступлением холодной погоды. На ВДНХ обитает более 70 видов пернатых, включая краснокнижных. И не все из них улетают в теплые края на зиму. Для птиц, которые остаются зимовать на Выставке, можно оставить гостинцы в специальных кормушках в виде деревянных домиков. Найти их можно на территории парка «Останкино». Большая часть расположена в окрестностях Садового пруда. Здесь же расположены вендинговые автоматы, в которых можно приобрести угощение для водоплаващих птиц, таких как кряквы, огари и утки-мандаринки. Специализированный корм пойдет на пользу пернатым обитателям главной выставки страны и поможет сохранить экологию водоемов.

Предыдущая статья
В Санкт-Петербурге завершились съемки нового сезона остросюжетного детектива «Анна Медиум. Новые серии»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru