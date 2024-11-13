всемирный день доброты на вднх

13 ноября отмечают Всемирный день доброты. Во время визита на Главную выставку страны ее гости могут сделать три добрых дела: поддержать мастеров из мастерской «Особая керамика», оставить книгу в уличной читальне и покормить птиц.

Совершать добрые дела не так сложно, как кажется. Еще приятнее их совмещать с простой прогулкой, любуясь красотами ВДНХ. А Выставка, в свою очередь, дает возможность каждому посетителю сделать доброе дело в любом ее уголке. Так, например, все желающие могут приобрести на память изделия мастерской «Особая керамика», которая находится в павильоне №47 «Дом ремесел». Здесь молодые люди с аутизмом и другими особенностями развития под руководством художников производят авторскую керамику: посуду, предметы интерьера и арт-объекты. Большинство изделий уникальные, существуют в единственном экземпляре. Визитная карточка «Особой керамики» — чашки со стихами Германа Лукомникова.

Осенняя погода дарит задумчивое настроение. А в таком настроении книга — это лучший спутник во время прогулки. В разных уголках ВДНХ стоят десять компактных читален, где можно оставить книгу или взять почитать интересующую. Здесь можно найти издания на любой вкус — полезные, интересные или развивающие. Читальни расположены в Северном и Южном розариях, Латвийском сквере, рядом с павильоном №64 «Оптика», у летнего кинотеатра-лектория, рядом с павильоном №47 «Дом ремесел», в зале для чтения в зоне Ландшафтного парка «Природа наук и искусств», рядом с лодочной станцией «Алые паруса» и в зоне отдыха у 3-го Каменского пруда.

А за осенью придет зима, которая уже напоминает о себе наступлением холодной погоды. На ВДНХ обитает более 70 видов пернатых, включая краснокнижных. И не все из них улетают в теплые края на зиму. Для птиц, которые остаются зимовать на Выставке, можно оставить гостинцы в специальных кормушках в виде деревянных домиков. Найти их можно на территории парка «Останкино». Большая часть расположена в окрестностях Садового пруда. Здесь же расположены вендинговые автоматы, в которых можно приобрести угощение для водоплаващих птиц, таких как кряквы, огари и утки-мандаринки. Специализированный корм пойдет на пользу пернатым обитателям главной выставки страны и поможет сохранить экологию водоемов.