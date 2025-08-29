VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставка «Мотолегенды» в честь Дня рождения мотоцикла открылась на ВДНХ

Выставка «Мотолегенды» в честь Дня рождения мотоцикла открылась на ВДНХ

editor
By editor
100
мотоциклы - вднх

29 августа во всем мире отмечают День рождения мотоцикла. За много лет предприятия нашей страны в Коврове, Ижевске и Ирбите выпустили множество различных моделей, лучшие из которых и сейчас можно увидеть на ВДНХ.

27 августа 1885 года немецкий изобретатель Готтлиб Даймлер запатентовал первый двухколесный транспортный аппарат с двигателем внутреннего сгорания. Пройдя длинный путь в истории, мотоцикл остался популярным до сих пор. Вскоре мотоциклетный транспорт начали производить и в нашей стране. Лучшие образцы техники в разные годы экспонировались на Выставке достижений народного хозяйства.

Увидеть лучшие отечественные мотоциклы на ВДНХ можно и сейчас. В августе в Музее Гаража особого назначения ФСО России открылась экспозиция «Мотолегенды». На ней представлена история мотопрома от первых причудливых аппаратов «Дукс-Мото-Рев» вековой давности до современных кортежных мотоциклов AURUS Merlon. Военные и спортивные, отечественные и зарубежные, старинные и современные мотоциклы Почетного эскорта и кастом-байки — в павильоне № 54 представлена техника разных видов. Ранее в стенах этого же павильона проходила выставка «Первые моторы России», среди экспонатов которой можно было увидеть самый первый отечественный мотоцикл, который так и назывался — «Россия».

Кроме того, в постоянной экспозиции Музея Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ можно ознакомиться с историей мотоциклов Почетного эскорта, которые были и остаются неотъемлемой частью кортежей первых лиц государства — от ставших классикой М-72 до уникального проекта ИЖ «Кортеж».

Посмотреть на мотоциклы из кортежа главы государства можно на ВДНХ не только в залах музея, но и в действии. Частью программы многих праздников на Главной выставке страны является выступление мотоциклистов Почетного эскорта ФСО России.

Мотоциклетной технике, созданной современными Кулибиными из нашей страны, был посвящен раздел приуроченного к 86-летию ВДНХ масштабного автофестиваля «ПроДвижение», который прошел на Выставке 2 и 3 августа. Возле арки Южного входа можно было увидеть коллекцию кастомных мотоциклов, 23 байка — от моделей ХХ века до современных спортивных и классических образцов, в том числе выполненных на заказ по индивидуальным проектам.

мотоциклы - вднх

мотоциклы - вднх

мотоциклы - вднх

мотоциклы - вднх

Фото © пресс-служба ВДНХ

Предыдущая статья
Мариус Стравинский: о любви к музыке, гуманизме и роли дирижера в современном мире
Следующая статья
Старейший беговой марафон Европы «Пушкин – Петербург» побьет рекорд по числу участников

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru