Выставка «Мотолегенды» в честь Дня рождения мотоцикла открылась на ВДНХ

29 августа во всем мире отмечают День рождения мотоцикла. За много лет предприятия нашей страны в Коврове, Ижевске и Ирбите выпустили множество различных моделей, лучшие из которых и сейчас можно увидеть на ВДНХ.

27 августа 1885 года немецкий изобретатель Готтлиб Даймлер запатентовал первый двухколесный транспортный аппарат с двигателем внутреннего сгорания. Пройдя длинный путь в истории, мотоцикл остался популярным до сих пор. Вскоре мотоциклетный транспорт начали производить и в нашей стране. Лучшие образцы техники в разные годы экспонировались на Выставке достижений народного хозяйства.

Увидеть лучшие отечественные мотоциклы на ВДНХ можно и сейчас. В августе в Музее Гаража особого назначения ФСО России открылась экспозиция «Мотолегенды». На ней представлена история мотопрома от первых причудливых аппаратов «Дукс-Мото-Рев» вековой давности до современных кортежных мотоциклов AURUS Merlon. Военные и спортивные, отечественные и зарубежные, старинные и современные мотоциклы Почетного эскорта и кастом-байки — в павильоне № 54 представлена техника разных видов. Ранее в стенах этого же павильона проходила выставка «Первые моторы России», среди экспонатов которой можно было увидеть самый первый отечественный мотоцикл, который так и назывался — «Россия».

Кроме того, в постоянной экспозиции Музея Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ можно ознакомиться с историей мотоциклов Почетного эскорта, которые были и остаются неотъемлемой частью кортежей первых лиц государства — от ставших классикой М-72 до уникального проекта ИЖ «Кортеж».

Посмотреть на мотоциклы из кортежа главы государства можно на ВДНХ не только в залах музея, но и в действии. Частью программы многих праздников на Главной выставке страны является выступление мотоциклистов Почетного эскорта ФСО России.

Мотоциклетной технике, созданной современными Кулибиными из нашей страны, был посвящен раздел приуроченного к 86-летию ВДНХ масштабного автофестиваля «ПроДвижение», который прошел на Выставке 2 и 3 августа. Возле арки Южного входа можно было увидеть коллекцию кастомных мотоциклов, 23 байка — от моделей ХХ века до современных спортивных и классических образцов, в том числе выполненных на заказ по индивидуальным проектам.

Фото © пресс-служба ВДНХ