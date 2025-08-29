Мариус Стравинский: о любви к музыке, гуманизме и роли дирижера в современном мире

От скрипки к дирижерскому пульту – история дирижера Мариуса Стравинского полна вдохновения, упорства и любви к музыке. В специальном интервью он рассказал о своем пути к дирижированию, о людях, которые его вдохновили, и о том, какие качества важны для дирижера в современном мире.

– Что вдохновило вас стать дирижером?

– В какой-то момент я начал очень много слушать оперную, симфоническую и балетную музыку. Я просто влюбился в нее! И тогда я понял, что смогу быть частью этой музыки, если стану дирижером. Именно поэтому помимо скрипки я начал заниматься кларнетом и вокалом. Я начал петь в хоре и получил стипендию в Кембриджском университете, а затем как скрипач стал стипендиатом Королевского колледжа музыки в Лондоне, куда я и поступил на обучение. Уже тогда я понимал, что хочу стать дирижером, и осознавал необходимость широкого музыкального образования.

– Какие ранние музыкальные влияния сыграли значительную роль в вашем становлении как музыканта?

– Огромное влияние оказали мои родители. Мои мама и папа – оба пианисты. Также важную роль сыграла моя тетя, известная скрипачка, которая в свое время заняла пятое место на конкурсе имени Паганини. Очень значимой была встреча с Марисом Янсонсом. Когда мне было 14 лет, он провел со мной одно занятие. После этого я старался посещать его репетиции, когда он приезжал в Лондон и работал с Лондонским филармоническим оркестром. Это, конечно, оказало на меня огромное влияние.

– Как вы начали свою карьеру в музыке и дирижировании?

– Свою карьеру я начал как скрипач. Концертировать начал еще будучи студентом Королевской Академии в Лондоне. А как дирижер я решил создать свой собственный оркестр. Я просто ходил к студентам Королевской Академии и предлагал им присоединиться к моему оркестру. Поначалу я очень стеснялся, но смог преодолеть этот барьер. Мы давали по два-три концерта каждый семестр. Это был мой первый дирижерский опыт. А потом я продолжил обучение, став ассистентом Владимира Понькина в Москве.

– Как вы видите роль дирижера в современном музыкальном мире?

– Роль дирижера не изменилась за последние 200 лет. Это огромная ответственность перед публикой и музыкантами – создать и поддерживать связь. И это особенно важно сейчас, в нашем новом мире, где цифровая революция все ускорила и изменила.

– Какие качества дирижера вы считаете наиболее важными?

– Безусловно, это знание партитуры и наличие вкуса, сформированного образованием. Важно знание не только музыки, но и других видов искусства – литературы, живописи, архитектуры, а также философии. Но самое важное – это умение вдохновлять музыкантов. Здесь необходимо понимать, как найти подход к каждому оркестру. Нужна небольшая доля психологии, но в конечном итоге все исходит от души человека. Когда ты стоишь за пультом, ты открыт музыкантам, они все видят. И это самое важное.

– Как вы относитесь к экспериментам и новаторским подходам в музыке?

– Я очень люблю эксперименты и новаторские идеи в музыке, особенно в нашем традиционном классическом жанре. Хотя мы должны быть очень осторожны, чтобы не потерять профессионализм, вкус и высокий уровень. Публика сразу же чувствует фальшь и некомпетентность, поэтому нужно быть предельно внимательным. Но я всегда рад видеть новую публику, молодых людей, которые приходят послушать симфонический оркестр, исполняющий музыку в разных жанрах.

– Есть ли у вас советы для молодых музыкантов, стремящихся стать дирижерами?

– Дирижирование – это, по сути, работа, требующая зрелости. Поэтому цель молодых дирижеров – не сбиться с пути, не терять уверенность в себе, оставаться как можно ближе к музыке, к любви к музыке, к гуманизму, к человечеству. Нужно долго и упорно учиться и верить в этот процесс, как английский газон, который годами взращивают.