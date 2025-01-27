Выставка «Освенцим. Правда» открылась в Музее Победы

24 января в Музее Победы открылась выставка «Освенцим. Правда». Экспозиция приурочена к 80-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Освенцим и Международному дню памяти жертв Холокоста. В выставку вошло более 50 подлинных экспонатов, а также электронная экспозиция с оцифрованными документами и фотографиями. Реликвии рассказывают не только о миллионах невинных жертв, но и о подвигах советских солдат, которые пожертвовали своими жизнями в борьбе с нацизмом.

«Традиционно к Международному дню памяти жертв Холокоста Музей Победы готовит программу мемориальных мероприятий. В этом году в преддверии памятной даты в музее открылась новая выставка «Освенцим. Правда». Выставочный проект посвящен одной из самых страшных страниц Второй мировой войны – нацистским концентрационным лагерям. Экспозиция рассказывает о нечеловеческих страданиях, которые пришлось испытать людям в лагерях смерти, и о силе человеческого духа, проявленной в адских условиях», — подчеркнули в Музее Победы.

Среди уникальных экспонатов выставки — коллекция предметов участника Великой Отечественной войны, в числе первых освобождавшего концлагерь Освенцим Ивана Степановича Мартынушкина. Гостям показали его фотографии, комсомольский билет и другие материалы.

В экспозицию вошли документы, в том числе списки узников концлагеря, предметы быта военнопленных, фрагменты их одежды, нашивки и жетоны. Посетители могут увидеть фрагмент платья с нашитым номером узницы концлагеря Равенсбрюк, нашивки политзаключенных, привезенные из Германии корреспондентом ТАСС Галиной Хромушиной. На выставке в музее на Поклонной горе показаны произведения из графического цикла «Листы скорби» художника-графика, члена Союза художников СССР Геннадия Доброва. Работы посвящены памяти узников Освенцима и воинов-освободителей концлагерей. Кроме того, в витринах представлены набор открыток «OSWIECIM» из музея «Аушвиц-Биркенау» в Польше, памятные медали и плакетки, книги, фотографии.

Еще одна витрина посвящена маршалу Коневу и его роли в освобождении Освенцима. В ней экспонируются пальто 1940-х гг., принадлежавшее военачальнику, его личный портфель, карандаши, очки в футляре, а также архивные фотографии.

Выставку дополняет мультимедийный проект — электронная выставка, подготовленная в ответ на принудительное закрытие экспозиции Музея Победы в польском «Аушвиц-Биркенау». Проект состоит из четырех разделов: «Трагедия советских военнопленных», «Сопротивление», «Гражданское население в концлагере Аушвиц», «Освобождение», и включает документы, фотографии, статистические данные, кадры архивной кинохроники. В тач-панели посетители могут ознакомиться с «Книгами смерти», снимками нацистских преступников и их жертв, фотографиями участников сопротивления, схемами лагеря и др.

Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва