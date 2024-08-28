Выставка произведений Игоря Машкова «Связь времён»  в Российской академии художеств

И.Г. Машков. Казаки. Походная песня. 1994-2001 гг. Холст, масло, 103х146см

Российская академия художеств представляет ретроспективную выставку произведений заслуженного художника Российской Федерации, академика РАХ Игоря Геннадиевича Машкова «Связь времён», демонстрирующую более 100 живописных полотен.

Обращение к своим истокам, нравственным и духовным ценностям, особенно важно в современном динамично меняющемся мире. И.Г. Машков относится к плеяде живописцев, посвятивших себя изучению и сохранению многовековой истории России. Уже в начале творческого пути, участвуя в выставках, он запомнился широкому зрителю по циклу картин, связанных с периодом допетровской Руси, где он обращается к малоизвестным её страницам. Искусство художника захватывает не драматургической полнотой «рассказа», а более таинственным свойством – способностью убедить и увлечь его сотворённой на холсте реальностью. По словам автора, он является последователем великих предшественников — В.И. Сурикова, В.М. и А.М Васнецовых, М.В. Нестерова. В работе над холстами следует наставлению И.Е. Репина: «…Красота дело вкусов; для меня она вся в правде», а своим девизом видит слова русского писателя Н.М. Карамзина: «…история предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество». Отсюда выбор тем – «Прими державу, Государь! Венчание на царство Михаила Федоровича Романова в Успенском соборе Московского Кремля» (2013г.), «Выбор Преподобного. Святой Преподобный Сергий Радонежский и митрополит Алексей Московский» (2014г.) для серии «Путь ко Граду Небесному». Яркие и динамичные, насыщенные правдивыми образами и деталями произведения «Опричный двор царя Иоанна Грозного. XVI в.» (1990г.), «У проездной башни Белого города. XVII в.» (1991г.) открывают жизнь и быт Древней Руси. Непреходящий интерес мастера к российскому казачеству воспет им в станковых полотнах «Посольство Ермака к Ивану Грозному» (1988г.), «Казаки. Походная песня» (1994-2001гг.). Фундаментальным трудом является серия из 12 произведений «История русского православного паломничества» (2001-2010гг.), где он знакомит зрителя с благочестивыми соотечественниками.

В творческом багаже живописца: серии исторических портретов деятелей отечественной культуры и искусства, казаков-участников ансамбля «Казачий круг» и образы современников – портреты патриархов Московских и всея Руси Алексия II и Кирилла, других иерархов русской православной церкви, серия портретов понтификов Ватикана, в том числе Папы Римского Бенедикта XVI. Нередко мастер изображает своих родных и друзей, которые предстают в костюмированных образах, праздничных нарядах – дань излюбленной теме автора. Таковы «Портрет отца в казачьей фуражке» (1991г.), «Ванюша» (2007г.), «Тепло родного очага. Л.А. Машкова у печки» (2020-2021гг.), «Портрет Машкова Ивана Матвеевича, участника Великой Отечественной Войны и обороны Москвы» (2023г.).

Ещё одна грань таланта художника – пейзаж, который органично переплетается с историческими сюжетами. Нижний Новгород и Печоры, Москва и Дивеево, безымянные русские речки – это лишь небольшая часть в географии творческих поисков И.Г. Машкова. Малой родиной для него является тульская земля, окрестности города Алексина. Ока с её живописными берегами, воспетыми великим В.Д. Поленовым, не одно десятилетие вдохновляет мастера. Здесь были написаны «Отцвели гортензии. Мама в Алексине» (2009г.), «Бабье лето (Алексин)» (2015г.). В поисках натуры много путешествовал — ездил на снегоходах по таёжным «усам» в Коми, ходил на карбасе по Белому морю, жил на охотничьих кордонах и в монгольских юртах. Поднимался на горы Тянь-Шаня и спускался в пещеру Зевса на Крите и Кунгурские пещеры на Урале. Так были созданы «Каир. Цитадель Саладина» (2008г.), «Золотой Будда» (2013г.), «Нотр-Дам де Пари. Цветут каштаны» (2013г.), «Лондон. Тауэрский мост» (2014г.). Материалов из этих «походов» хватит не на одну сотню картин.

И.Г. Машков. Великий вход царя Иоанна Грозного в освобождённый Полоцк в 1563 г. 2010. Холст, масло, 100х160 см

И.Г. Машков. Чаю хотите. 2018 г. Холст, масло. Собственность автора

И.Г. Машков – заслуженный художник России, академик Российской академии художеств и Международной академии культуры и искусства, председатель ассоциации художников Российского Дворянского Собрания. В 1993 году окончил Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова, где обучался в мастерской портрета академика Российской академии художеств И.С. Глазунова. С 1995-1999 гг. проходил стажировку в Творческой мастерской живописи РАХ в Москве под руководством А.П. и С.П. Ткачёвых. Являлся художником-консультантом и художественным руководителем Паломнического центра Московского Патриархата. Живописец удостоен целого ряда государственных и общественных наград, в том числе медалями Российской академии художеств.

Произведения мастера находятся в коллекции Севастопольского художественного музея имени М.П. Крошицкого, Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского (Крым), Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи (Саранск), Национальной галерее Республики Коми (Сыктывкар), Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., фондах Музейно-выставочного объединения Российской академии художеств, собраниях Администрации Президента РФ, Мосгордумы, Российского фонда культуры, Паломнического центра Московского Патриархата. За последние годы им проведено более пятидесяти персональных выставок в России и за рубежом.

Текст составлен пресс-службой РАХ на основе статей В.С. Погодина и И.М. Иловлинского.