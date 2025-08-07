VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставка работ Ильи Евдокимова «Воспоминание о будущем» открылась в Галерее Давыдково

Выставка работ Ильи Евдокимова «Воспоминание о будущем» открылась в Галерее Давыдково

editor
By editor
75
юрий-гагарин
Художник Илья Евдокимов

Галерея Давыдково Объединения «Выставочные залы Москвы» открывает выставку современного художника театра, кино и телевидения, сценографа Ильи Евдокимова «Воспоминание о будущем».

Работы, представленные на выставке – это масштабные живописные полотна, выполненные в смешанной технике с использованием масла, потали и трафаретов. Живописный стиль художника – «Ретрофутуризм», где будущее – это ретроспектива. Художник использует эстетику и достижения первых творцов «Новой эпохи», которые берут начало в постреволюционных двадцатых годах прошлого столетия.

Особое измерение в живописи Евдокимова обретает понятие альтернативной истории — как художественного метода и философской игры. Его картины моделируют мир, в котором советские мифы не исчерпали себя, но эволюционировали.

Это мир, где природа причудливо перетекает в архитектуру, а монументальные строения становятся живой материей. Воспоминания, которые отсылают зрителей к культуре авангарда столетней давности, но похожи на наши представления о прекрасном будущем, где человек и среда его обитания создадут, наконец, высшую гармонию бытия. Работы художника преисполнены искренней романтики и ностальгии по масштабности искусства социалистического реализма и социалистического модернизма, а также грёзами о будущем синтезе техногенной и природной реальности. В экспозиции представлены живописные работы, светящиеся скульптуры и арт объекты.

Предыдущая статья
На стадионе «Сапсан Арена» состоялся футбольный праздник «Под флагом добра»

Новое в рубрике

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Материалы по смежным тематикам, коммерческого характера, от брендов и др. публикуются на платной основе. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru