Выставка работ Ильи Евдокимова «Воспоминание о будущем» открылась в Галерее Давыдково

Галерея Давыдково Объединения «Выставочные залы Москвы» открывает выставку современного художника театра, кино и телевидения, сценографа Ильи Евдокимова «Воспоминание о будущем».

Работы, представленные на выставке – это масштабные живописные полотна, выполненные в смешанной технике с использованием масла, потали и трафаретов. Живописный стиль художника – «Ретрофутуризм», где будущее – это ретроспектива. Художник использует эстетику и достижения первых творцов «Новой эпохи», которые берут начало в постреволюционных двадцатых годах прошлого столетия.

Особое измерение в живописи Евдокимова обретает понятие альтернативной истории — как художественного метода и философской игры. Его картины моделируют мир, в котором советские мифы не исчерпали себя, но эволюционировали.

Это мир, где природа причудливо перетекает в архитектуру, а монументальные строения становятся живой материей. Воспоминания, которые отсылают зрителей к культуре авангарда столетней давности, но похожи на наши представления о прекрасном будущем, где человек и среда его обитания создадут, наконец, высшую гармонию бытия. Работы художника преисполнены искренней романтики и ностальгии по масштабности искусства социалистического реализма и социалистического модернизма, а также грёзами о будущем синтезе техногенной и природной реальности. В экспозиции представлены живописные работы, светящиеся скульптуры и арт объекты.