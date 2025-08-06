В рамках спортивно-музыкального праздника «Достигая цели!», посвященного Дню железнодорожника, при поддержке Департамента спорта города Москвы на стадионе «Сапсан Арена» состоялся футбольный праздник «Под флагом добра».

Праздник объединил 8 команд детей из спортивных школ и специализированных организаций на одной площадке. В этот день на футбольное поле вышли дети в составе команд сообщества «ДиаКруг» и футболисты из Индии Международной футбольной академии г. Москвы EastPoint.

Футбольный турнир для детей поддержали взрослые любительские футбольные команды. На поле сразились команда Urban Kick, входящая в состав крупной футбольной лиги Urban League со сборной молодых ученых Центра науки от ГАОУ дополнительного профессионального образования г. Москвы «Центр педагогического мастерства» при Департаменте образования и науки города Москвы. Обе команды в завершение турнира сыграли звездные матчи с многократными чемпионами и обладателями кубка России, мастерами, которые прославляли нашу страну на международных соревнованиях в составе национальной сборной.

Перед началом турнира для детских футбольных команд была организована разминка и спортивные мастер-классы со звездными футболистами. Спортивные мастер-классы провели:

Константин Маевский, заслуженный Мастер спорта России, 6-ти кратный чемпион России, Обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу, Серебряный призер Чемпионата Европы 2005 и 2012 гг., Лучший защитник чемпионата России 2003, 2006, 2009 годов;

Константин Головской, многократный чемпион и обладатель кубка России, Болгарии, Казахстана;

Дмитрий Хлестов, советский и российский футболист, семикратный Чемпион России, обладатель Кубка СССР, трехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка чемпионов Содружества;

Евгений Поляков, известный российский футболист, чемпион и обладатель кубка России, Вице-чемпион Европы по пляжному футболу в составе сборной команды России;

Александр Рахимов, российский футболист, игрок в мини-футбол, Мастер спорта России международного класса, Бывший главный тренер МФК «Динамо»;

Эрик Яхимович, Мастер спорта СССР, Чемпион Беларуси, Обладатель Кубка, серебряный и бронзовый призер Чемпионата России.

Благотворительный фонд «Под флагом добра» объединил множество организаций для проведения творческих мастер-классов и ярких выступлений: Творческие площадки от Благотворительного Фонда «Добрые руки», АНО «Социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья «Наша планета», АНО ФРМ «Кибермол». Юные участники попробовали себя в мастер-классах по кирпичному мастерству и созданию брелоков. Дети с большим интересом приняли участие в творческих площадках: собрали свои первые мини-конструкции и создали эксклюзивные аксессуары, в которых даже увековечили автографы известных футболистов. Атмосферу футбольного праздника наполнили музыкальные выступления артистов из cообщества «ДиаКруг».

«Сколько раз участвую в этом футбольном празднике, столько раз восхищаюсь и поражаюсь! Видеть лица детей и взрослых, с каким восторгом они принимают участие в этом празднике. Все, что происходит вокруг – горящие глаза детей, когда они чувствуют настоящую прекрасную жизнь, которую футбол делать ярче и разнообразнее. Окунаться в эту атмосферу – самое большое удовольствие, потому что начинаешь понимать, насколько хорошее дело делает Благотворительный фонд «Под флагом добра»», — поделился Эдуард Мор российский футболист, двукратный Чемпион России по футболу в составе московского «Спартака», победитель Первого дивизиона России, финалист Кубка Премьер-лиги, футбольный эксперт телеканала «Матч-ТВ» .