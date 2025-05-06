Выставка «Семейные реликвии» открылась в Музее Победы

В Музее Победы открылась выставка «Семейные реликвии», приуроченная к 80-летию Победы. Новый проект посвятили участнику Берлинской наступательной операции, летчику-асу Михаилу Кузнецову. Героя выставки выбрали москвичи в рамках голосования на проекте «Активный гражданин». Свои голоса за него отдали 41% горожан. Всего в голосовании приняли участие около 150 тысяч человек.

«Командир 106-го гвардейского истребительного авиаполка Михаил Кузнецов сражался на ключевых направлениях Великой Отечественной войны — от Курской дуги до Берлина. Его полк обеспечивал воздушное прикрытие штурмовой авиации, уничтожал вражеские самолеты и вносил вклад в победу на подступах к столице Германии», — отметили в Музее Победы.

Посетители Музея Победы увидят фотографии и личные вещи героя, в том числе его документы и награды.

Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва