В Петербургском музее Lego появились новые экспонаты, посвященные достопримечательностям города

В петербургском музее LEGO появились новые экспонаты — масштабные модели Зимнего дворца, крейсера «Аврора» и Адмиралтейства, собранные из нескольких тысяч деталей конструктора. Теперь гости Brick Star смогут в деталях рассмотреть лего-копии главных достопримечательностей города на Неве. Все они существуют в единственном экземпляре – нигде в мире таких больше не найти. В картинной галерее мозаик представлены самодельные изображения Исаакиевского собора и Дворцового моста, также составленные из деталей LEGO.
Конструктор LEGO открывает огромный простор для воображения: из деталей можно построить как маленький домик или машинку, так и впечатляющую школу магии Хогвартс, модель легендарного «Титаника» и даже Эйфелеву башню или Тадж-Махал. Подобные удивительные экспонаты представит музей LEGO, который открылся в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Точка притяжения для ценителей LEGO расположилась в торговом центре «Пассаж». Площадь нового музея – 300 кв. м.
В петербургском музее гости оценят множество экспонатов, в том числе уникальные модели:
- Деревянный вагончик – одна из первых игрушек LEGO, выпущенная в 1940-х годах;
- «Титаник» – самый длинный объект LEGO в мире (более 9 000 деталей);
- Карта мира – самый большой набор LEGO в мире (11 700 деталей);
- «Сокол Тысячелетия» – самый большой набор LEGO из серии «Звёздные войны» (более 7 500 деталей);
- Эксклюзивные «самоделки» из деталей LEGO – Замок Хогвартс (около 25 000 деталей) и Тадж-Махал (около 20 000 деталей);
- Эйфелева башня – один из самых высоких наборов;
- Рояль – механизированный музыкальный инструмент, собранный из конструктора;
- «Изумрудная ночь» – самый дорогой поезд LEGO, стоимость которого превышает 150 000 рублей;
- Суперкар Technic 1977 год – первая гоночная машина LEGO;
- Золотой дроид C3PO – коллекционная фигурка, стоимость которой оценивается в сумму до 500 000 рублей;
- Шериф-Дедпул – эксклюзивная фигурка с выставки Comic Con;
- Эммет и Мими Катавасия – ростовые фигуры, собранные из более чем 30 000 деталей.
Основатель музея и компании Brick Star — блогер Даниил Соколов входит в число самых популярных лего-блогеров с аудиторией более миллиона подписчиков по всему миру.
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