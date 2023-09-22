26 сентября в Музее Победы откроется выставка «Огненный путь». Временная экспозиция приурочена ко Дню московского народного ополчения. Выставка подготовлена «Музеем 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения и истории школы 270» школы № 1539 города Москвы и «Музеем Боевой Славы» школы № 3 города Смоленска в рамках программы «Школьный музей Победы».

«Ополченцы добровольно уходили защищать Родину, уходили в самом начале Великой Отечественной войны, в самый тяжелый ее период. Их подвиги навсегда в истории, которую бережно хранят столичные школы. Проект «Школьный музей Победы» в преддверии важной даты – Дня московского народного ополчения, 11 октября – подготовил выставку о защитниках столицы», – отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Выставка расскажет о судьбах москвичей, записавшихся в народное ополчение: кинематографистов, картографов, работников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, заводов, и даже тех, кому еще не исполнилось 18 лет. Гости увидят фотографии и письма Михаила Васильевича Сутягина, который будучи секретарем партийной организации завода «Калибр», в июле 1941 года разорвал свою бронь и первым записался в дивизию, а также личные вещи, фотоснимки Виктора Андреевича Ермолаева и его приглашение на конгресс бывших заключенных лагерей в Италии, куда он был угнан из немецкого госпиталя.

Часть выставки будет посвящена ополченцам из числа учащихся и профессоров Всесоюзного государственного института кинематографии. В витринах можно будет ознакомиться с письмами, портретами директора ВГИКа Давида Файнштейна и профессора, основоположника российского киноведения Николая Иезуитова. Они оба погибли осенью в 1941 году, защищая Москву.

В выставку войдет карта боевых действий 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, предметы, найденные участниками поискового движения на местах боев московского ополчения – фрагменты формы, обмундирования, личные вещи ополченцев и др.

Кроме того, на выставке «Огненный путь» будут представлены раритеты бойцов и командиров, стоявших в 1941 году на огневых рубежах Смоленского направления, прикрывавших главный путь на Москву. Одна из витрин будет посвящена участнику обороны Смоленска, помощнику командира взвода 85-й стрелковой дивизии Сергею Александровичу Петрову. В выставку войдут военная гимнастерка образца 1943 года и личные вещи Героя Советского Союза Фрола Егоровича Агафонова, командира взвода 389-го отдельного сапёрного батальона 222-я стрелковой дивизии, портрет с дарственной надписью генерал-майора Петра Николаевича Чернышова, командира 152-й стрелковой дивизии и др. Повествование об освобождении Смоленщины также иллюстрирует альбом «Боевой путь 222-й стрелковой Смоленско-Бранденбургской Краснознамённой ордена Суворова дивизии», десятки раритетов с полей сражений.

Выставка будет представлена в зале «Школьный Музей Победы» до 12 октября.

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