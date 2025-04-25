Книги, которые открывают мир: Татьяна Деген и ее вклад в жизнь детей с нарушениями зрения

В мире, где каждый ребенок заслуживает возможность видеть и понимать окружающее, Благотворительный Фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» имени А.Г. Дегена стал настоящим маяком надежды. Недавно фонд получил заслуженное признание от Мэра Москвы, что подчеркивает важность его работы в создании доступного и яркого мира для детей с ограничениями по зрению.

Награда была вручена Татьяне Викторовне Деген, председателю правления Фонда, за её значительный вклад в развитие гражданского общества в столице и активное участие в общественной жизни.

Заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Мария Головченко вручила заслуженную награду от имени Мэра сотрудникам НКО. В своём выступлении она отметила важность работы, которую ежедневно выполняют некоммерческие организации в Москве.

Эта награда является важным признанием многолетней работы Фонда, который на протяжении 30 лет разрабатывает и дарит особенным детям специальные тактильные книги с объемными иллюстрациями, рельефными элементами и звуковым сопровождением.

За последние 15 лет более 41 000 детей по всей России получили такие книжки в подарок при поддержке Правительства Москвы. Согласно данным Всероссийского общества слепых (ВОС), на ноябрь 2024 года в России зарегистрировано около 26 тысяч детей с нарушениями зрения, включая тяжелые формы. Фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» играет социально значимую роль в жизни этих детей, помогая им развиваться и адаптироваться в обществе.

«Эта награда – важное признание нашей работы и стимул для всей команды: художников, дизайнеров, авторов, полиграфистов и организаторов. Каждая такая книга – это шаг к развитию, социализации и новым возможностям для особенных детей», – отметила Татьяна Деген.

Особое место в истории Фонда занимает издание «Наша древняя столица», первые экземпляры которой вручали особенным детям Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Кирилл в Храме Христа Спасителя. Эта инициатива подчеркнула важность инклюзивного подхода и поддержки детей с ограниченными возможностями.

Фонд продолжает свою миссию, даря детям не просто книги, а уникальные инструменты познания мира, помогающие в интеллектуальном развитии и социальной адаптации. Мы уверены, что каждая книга открывает новые горизонты для наших маленьких читателей и способствует их интеграции в общество