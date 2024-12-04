Книжный магазин «Библио-Глобус» представил рейтинг продаж

Книжные лидеры за ноябрь 2024:
В сегменте «Художественная литература»
- Виктор Пелевин, «Круть»
- Жоэль Диккер, «Дикий зверь»
- Дина Рубина, «Дизайнер Жорка. Книга 1. Мальчики»
- Владимир Мединский, «Стена»
- Евгений Водолазкин, «Лавр»
- Сергей Лукьяненко, «Поиски утраченного завтра»
- Анви Рид, «Общество мертвых и исключительных»
- Светлана Тюльбашева, «Лес»
- Елена Михалкова, «Колодец и бабочка»
- Алексей Иванов «Вегетация»
В сегменте «Нон-фикшн»
- Владислав Береговой, «О вечном и тленном»
- Радик Амиров, «Исламский этикет. Мусульманские традиции в семье, общении и бизнесе»
- Ирина Ордынская, «Матрона Московская»
- Алла Александрова, «Цифровой прогноз. 2025 год. Ежедневник»
- Владислав Пискунов, «Русская кухня. Главное за 500 лет. Рецепты, техники, история»
- Елена Вавилова, «Нетворкинг для разведчиков. Как извлечь пользу из любого знакомства»
- Виктор Франкл, «Сказать жизни «Да!»: Психолог в концлагере»»
- Уолтер Айзексон, «Илон Маск»
- Ольга Муравьева, «Как воспитывали русского дворянина. Опыт знаменитых семей России — современным родителям»
- Ольга Примаченко, «Нежно-денежно»
В сегменте «История»
Тимофей Бордачев «Стратегия Московской Руси. Как политическая культура XIII-XV веков повлияла на будущее России»
- Кир Булычев «Тайны Средневековья. Тайны Нового времени»
- Владимир Мединский «Война. Мифы СССР. 1939-1945»
- Кир Булычев «Тайны Древнего мира. Тайны античного мира»
- Александр Колпакиди «Как Николай II погубил империю?»
- Кир Булычев «Тайны Руси. Тайны Российской империи»
- Михаил Вилков «История России. Великие события, о которых должна знать вся страна»
- Игорь Прокопенко «Спросите Сталина. Честный разговор о важном сегодня»
- Андрей Лаврентьев «Ким Филби и «Кембриджская пятерка»
- Наталия Зазулина «Гарде королеве: Екатерина Павловна в погоне за короной»
В сегменте «Детская литература»
- «Мама, папа и малыш. Домашние животные»
- «Тактильные сказки. Теремок»
- Ханс Кристиан Андресен «Х. К. Андерсену — 225 лет. Сказки Большая книга сказок для малышей»
- «Тактильные сказки. Заюшкина избушка»
- Джоэль Чандлер Харрис «Сказки дядюшки Римуса»
- Николай Цискаридзе, Ирина Дешкова «Мозаика. Балет. Щелкунчик»
- Надежда Баранова, «Как-то раз один комарик…»
- Алексей Толстой, «Приключения Буратино, или Золотой Ключик»
- Александр Пушкин, «Сказка о царе Салтане» (рис. В. Челака)
- Ольга Ускова, «Си-Пи»
В сегменте «Искусство»
- Николай Цискаридзе, «Мой театр. Книга первая»
- Дмитрий Донской, «Мемуары фотографа Президента»
- Георгий Данелия, «Тостуемый пьет до дна»
- Николай Цискаридзе, «Мой театр. Книга вторая»
- Тони Тетро, «Это точно не подделка? Откровенный рассказ самого известного арт-мошенника»
- «Бабочки и Хризантемы»
- Андрей Сарабьянов, «Русский авангард. Подарочное издание»
- «Русский цвет»
- Уилл Гомперц, «Непонятное искусство»
- Людмила Сайгина, «Мироздание Федора Шехтеля»
В сегменте «Литература на иностранных языках»
- Джоан Роулинг, «Гарри Поттер и Философский камень» (английский)
- Шарль Бодлер, «Цветы зла» (французкий)
- Ричард Бах, «Чайка Джонатан Ливингстон» (английский)
- «Французский шутя. 200 анекдотов для начального чтения» (французский)
- «Подарок северного ветра. Итальянские народные сказки» (итальянский)
- Ги де Мопассан, «Милый друг» (французский)
- Антуан Сент-Экзюпери, «Маленький принц» (французский)
- Чак Паланик, «Бойцовский клуб» (английский)
- Джоан Роулинг, «Гарри Поттер и Кубок огня» (английский)
- «Немецкие волшебные сказки» (немецкий)