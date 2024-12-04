РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUКнижный магазин «Библио-Глобус» представил рейтинг продаж

Книжный магазин «Библио-Глобус» представил рейтинг продаж

editor
By editor
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Внимание! АртМосковия!

Книжные лидеры за ноябрь 2024:

В сегменте «Художественная литература»

  • Виктор Пелевин, «Круть»
  • Жоэль Диккер, «Дикий зверь»
  • Дина Рубина, «Дизайнер Жорка. Книга 1. Мальчики»
  • Владимир Мединский, «Стена»
  • Евгений Водолазкин, «Лавр»
  • Сергей Лукьяненко, «Поиски утраченного завтра»
  • Анви Рид, «Общество мертвых и исключительных»
  • Светлана Тюльбашева, «Лес»
  • Елена Михалкова, «Колодец и бабочка»
  • Алексей Иванов «Вегетация»

В сегменте «Нон-фикшн»

  • Владислав Береговой, «О вечном и тленном»
  • Радик Амиров, «Исламский этикет. Мусульманские традиции в семье, общении и бизнесе»
  • Ирина Ордынская, «Матрона Московская»
  • Алла Александрова, «Цифровой прогноз. 2025 год. Ежедневник»
  • Владислав Пискунов, «Русская кухня. Главное за 500 лет. Рецепты, техники, история»
  • Елена Вавилова, «Нетворкинг для разведчиков. Как извлечь пользу из любого знакомства»
  • Виктор Франкл, «Сказать жизни «Да!»: Психолог в концлагере»»
  • Уолтер Айзексон, «Илон Маск»
  • Ольга Муравьева, «Как воспитывали русского дворянина. Опыт знаменитых семей России — современным родителям»
  • Ольга Примаченко, «Нежно-денежно»

В сегменте «История»

Тимофей Бордачев «Стратегия Московской Руси. Как политическая культура XIII-XV веков повлияла на будущее России»

  • Кир Булычев «Тайны Средневековья. Тайны Нового времени»
  • Владимир Мединский «Война. Мифы СССР. 1939-1945»
  • Кир Булычев «Тайны Древнего мира. Тайны античного мира»
  • Александр Колпакиди «Как Николай II погубил империю?»
  • Кир Булычев «Тайны Руси. Тайны Российской империи»
  • Михаил Вилков «История России. Великие события, о которых должна знать вся страна»
  • Игорь Прокопенко «Спросите Сталина. Честный разговор о важном сегодня»
  • Андрей Лаврентьев «Ким Филби и «Кембриджская пятерка»
  • Наталия Зазулина «Гарде королеве: Екатерина Павловна в погоне за короной»

В сегменте «Детская литература»

  • «Мама, папа и малыш. Домашние животные»
  • «Тактильные сказки. Теремок»
  • Ханс Кристиан Андресен «Х. К. Андерсену — 225 лет. Сказки Большая книга сказок для малышей»
  • «Тактильные сказки. Заюшкина избушка»
  • Джоэль Чандлер Харрис «Сказки дядюшки Римуса»
  • Николай Цискаридзе, Ирина Дешкова «Мозаика. Балет. Щелкунчик»
  • Надежда Баранова, «Как-то раз один комарик…»
  • Алексей Толстой, «Приключения Буратино, или Золотой Ключик»
  • Александр Пушкин, «Сказка о царе Салтане» (рис. В. Челака)
  • Ольга Ускова, «Си-Пи»

В сегменте «Искусство»

  • Николай Цискаридзе, «Мой театр. Книга первая»
  • Дмитрий Донской, «Мемуары фотографа Президента»
  • Георгий Данелия, «Тостуемый пьет до дна»
  • Николай Цискаридзе, «Мой театр. Книга вторая»
  • Тони Тетро, «Это точно не подделка? Откровенный рассказ самого известного арт-мошенника»
  • «Бабочки и Хризантемы»
  • Андрей Сарабьянов, «Русский авангард. Подарочное издание»
  • «Русский цвет»
  • Уилл Гомперц, «Непонятное искусство»
  • Людмила Сайгина, «Мироздание Федора Шехтеля»

В сегменте «Литература на иностранных языках»

  • Джоан Роулинг, «Гарри Поттер и Философский камень» (английский)
  • Шарль Бодлер, «Цветы зла» (французкий)
  • Ричард Бах, «Чайка Джонатан Ливингстон» (английский)
  • «Французский шутя. 200 анекдотов для начального чтения» (французский)
  • «Подарок северного ветра. Итальянские народные сказки» (итальянский)
  • Ги де Мопассан, «Милый друг» (французский)
  • Антуан Сент-Экзюпери, «Маленький принц» (французский)
  • Чак Паланик, «Бойцовский клуб» (английский)
  • Джоан Роулинг, «Гарри Поттер и Кубок огня» (английский)
  • «Немецкие волшебные сказки» (немецкий)
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