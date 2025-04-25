«Грековцы. Под знаменем Победы»: масштабная экпозиция открылась в столице

В Москве состоялось открытие масштабной экспозиции, посвященной 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию легендарной Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Она станет одной из крупнейших выставок Студии за многолетнюю историю её существования. Посетителем представят более 220 произведений живописи, графики, плакатов и скульптуры, посвященных Великой Отечественной войне и Специальной военной операции.

В ноябре 2024 года исполнилось 90 лет со дня основания Студии имени М.Б. Грекова — уникального творческого коллектива, где трудятся представители редкой профессии — военные художники. Именно здесь вершится история русского батального искусства. Знаковые события нашей страны, военные сражения, портреты великих полководцев, повседневная жизнь российской армии — все это воплощается в многочисленных художественных произведениях студийцев, авторами которых являются мастера разных поколений, крупнейшие российские художники, в числе которых академики Российской академии художеств, чьи произведения стали классикой отечественного искусства.

Экспозиция включает два раздела: исторический и современный. Во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы грековцы внесли большой вклад в увековечение воинских подвигов. Многие художники Студии были участниками ВОВ, дошли до Берлина. Всю войну художники Студии имени М.Б. Грекова, находясь в действующей армии, продолжали фиксировать всё увиденное и пережитое, что позволило достоверно и убедительно передать в дальнейшем живое дыхание грозного лихолетья.

Вторая часть выставки знакомит зрителей с современными сюжетами воинской славы России. Верные заветам Митрофана Борисовича Грекова, сегодня художники Студии работают в самых опасных регионах мира. Особое внимание и поддержку в своих картинах находит СВО. Художники-грековцы на регулярной основе выезжают в войска для сбора материала, общаются с военнослужащими, участвующими в боевых действиях, посещают военный госпиталя. Многие работы создаются уже в Студии по воспоминаниям, зарисовкам и фотографиям.

Егор Смирнов, молодой художник-грековец: «Одним из ярких впечатлений моей первой командировки на передовую стал сюжет картины «На Лисичанском блокпосту». Там я увидел и изобразил, как можно, находясь в условиях разрушенного города, когда кругом лежит разбитая техника, снаряды летают, диссонансом услышать смех солдат, которые прочитали какую-то веселую статью в газете. Вот они — эти суровые боевые бесстрашные мужики, мои вчерашние одноклассники, каждую минуту готовые к бою, продолжают радоваться жизни, мечтают о светлом будущем, и остаются людьми!»

Перед нами беспристрастное отражение военной действительности, переданное кистью баталистов. Война для них стала школой профессионального мастерства, она сроднила художников с армией, сблизила их с русским солдатом в момент наивысшего подъема его духовных и физических сил. Именно в этом кроется причина высоких моральных и нравственных качеств произведений художников-грековцев. Зарисовки боевых эпизодов, фронтового пейзажа, каждый портрет, сделанный с натуры, любой набросок, вся эта изобразительная летопись стала драгоценной основой будущих произведений. Творчество каждого художника представлено не только историческими и батальными работами, но и другими произведениями, раскрывающими каждого мастера, как яркую творческую личность.

В экспозицию вошли произведения народных художников РФ Михаила Переяславца, Александра Сытова, Дмитрия Белюкина, Михаила Полетаева, Николая Колупаева, заслуженного художника РФ Павла Рыженко и других мастеров Студии.

В день торжественного открытия выставки состоится вручение государственных наград художественному коллективу Студии. Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» будет награжден народный художник РФ Николай Колупаев, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — заслуженный художник РФ Алексей Евстигнеев, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — народный художник РФ Евгений Корнеев, звание «Заслуженный художник РФ» будет присвоено скульпторам Алексею Игнатову, Дмитрию Клавсуцу, Людмиле Семикопенко.