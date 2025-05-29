Юные брусникинцы выступят в премьерном спектакле Юрия Квятковского «Барахло»

В середине июня театр «Практика» представит премьеру Юрия Квятковского «Барахло». Особенностью постановки является то, что в нём принимают участие самые юные брусникинцы*. Артисты больше года исследовали вселенную московских барахолок и изучали характеры её завсегдатаев, пытаясь разгадать суть этого феномена, этого живописного фрагмента городского пейзажа.

Подготовку к спектаклю сопровождали:

Разговоры с торговцами и постоянными клиентами рынков в Измайлове, Ховрине и Новоподрезкове стали основой спектакля об уникальном месте. Об оживленном перекрёстке, на котором встречаются жители разных миров: интеллигенты и маргиналы, страстные коллекционеры и «лишние» люди, мигранты, нищие, бандиты, художники и мажоры. Барахолка — как спрессованный пласт жизни, как квинтэссенция парадоксальности человеческой натуры, в которой уживаются, казалось бы, несовместимые черты и проявления.

Исповеди и беседы «барахольщиков», сцены рыночного быта — настоящая энциклопедия непарадной жизни, разворачивающейся «на обочине» общепризнанных границ успеха. Современные обитатели «блошек» отчасти напоминают героев Горького или Достоевского. А в их биографиях, текстах, представлениях о горе и счастье воспроизводится сложный, противоречивый образ сегодняшней действительности.

Интервью, фото- и видеоархивы, аудиозаписи разговоров, уличных шумов и случайные рыночные «находки» — всё это копилось на Яндекс Диске команды, превратившемся в своеобразную цифровую летопись проекта. Здесь не только фиксировались результаты, но также происходил непосредственный творческий процесс — постепенно, от пробы к пробе, рождались тексты отдельных сцен, складывались эскизы декораций, создавалась драматургия спектакля.

Режиссёр Юрий Квятковский:

– «Барахло» — это не только разговоры и яркие персонажи, здесь важна и музыкальная партитура, неочевидно соединяющая песни из репертуара российских и зарубежных звёзд. Взаимодействие разных стилей и жанров, эпох и эстетик — звуковой портрет барахолки, чья пестрая природа соткана из противоположностей и крайностей.

Спектакль вырос из экзамена «наблюдение» на актёрском факультете Школы-студии МХАТ. Так студенты мастерской Марины Брусникиной и Сергея Щедрина продолжают традицию непосредственного, документального, погружения в «здесь и сейчас», а «Барахло» встаёт в один ряд со спектаклями предыдущих курсов — «Это тоже я» и «Транссиб» — в репертуаре «Практики».

Спектакль «Барахло» устроен как коллаж или лоскутное одеяло, куда каждый герой привносит свои индивидуальные энергию и интонацию. В нём участвуют люди, только начинающие путь в театре, и этот их взгляд на современную реальность. Некоторым из героев было найдено музыкальное альтер-эго, связанное с характером персонажа или конкретной ситуацией. Таким образом, документальный материал дополняется фантасмагорией, и на этом пересечении команда спектакля пытается зафиксировать наши впечатления от сегодня.

Фото предоставлены пресс-службой Театра «Практика»

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* Мастерская Дмитрия Брусникина