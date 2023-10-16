Ландшафтный дизайн территории жилого комплекса бизнес-класса «Метрополия» назван лучшим среди крупномасштабных проектов по версии DNA Paris Design Awards. Впервые в данной категории — Landscape design, Large scale projects — победила российская команда.
Международная премия DNA Paris Design Awards учреждена парижским обществом архитекторов и дизайнеров In Between в 2019 году. Она отмечает креативные проекты, которые оказывают влияние на мировую практику, а также таланты, заслуживающие известности и поддержки в области архитектуры, интерьерного, ландшафтного, предметного и графического дизайна.
Концепция благоустройства жилого комплекса по заказу MR Group разработана бюро UTRO. Перед архитекторами стояла задача преобразить территорию ЖК, используя природные элементы, а также создать оригинальное игровое пространство с арт-объектами для прогулок и игр детей всех возрастов. К разработке детской площадки в реализованной первой очереди проекта была приглашена художница Маша Сомик, которая придумала идеи 10 игровых арт-объектов. Необычные фигуры и холмы, сферы, горки и туннели призваны развивать воображение ребенка.
Сам двор закрыт от городского окружения и обращен внутрь, что привело к балансу общественных пространств и ландшафтных участков. Для озеленения использовали вьющиеся растения, густые высадки разной высоты из кустарников и деревьев, среди которых: березы, краснолистные клены, колоновидные вязы и тополи.
«Наш масштабный семейный жилой комплекс продолжает собирать награды, это заслуженно и приятно. Так, в прошлом году с проектом освещения территории мы вошли в шортлист премии [D]arc Awards, а в августе 2023 года «Метрополия» вошла в рейтинг новостроек Москвы с самыми качественными лобби», — рассказала Мария Литинецкая, генеральный директор компании MR Group.
В благоустройстве мы, в первую очередь, заботились о том, чтобы жителям хотелось как можно чаще выходить во двор и проводить там время. Например, кроме привычных зон воркаута и кафе на открытом воздухе во дворах домов «Метрополия» есть площадки для стритбола и петанка», — отметила Алёна Зайцева, партнер архитектурного бюро UTRO.
Интернациональное жюри объединило экспертов-практиков архитектуры и дизайна из Бразилии, Франции, Великобритании, Японии, Швеции, Италии. В номинированных проектах они комплексно оценивают их практичность, инновационные решения, креативных подход и уровень реализации. Особое внимание уделяется тому влиянию, которое проект окажет на жизнь городского сообщества.
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