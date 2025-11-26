Оплата публикаций

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Зрители телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» назвали любимые роли Нонны Мордюковой

"Управдом - друг человека". Фото: сайт www.kino-teatr.ru

25 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Нонны Викторовны Мордюковой — поистине народной актрисы, воплотившей на экране десятки образов простых русских женщин, непревзойдённой как в драме, так и в комедии, умеющей сделать ярким и неповторимым любой эпизод в фильме. Накануне дня рождения одной из лучших актрис XX века телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» попросил зрителей назвать роли артистки, которые они любят и помнят больше всего. В топ вошли как комедийные, так и драматические образы Нонны Мордюковой, как главные её роли, так и небольшие эпизоды.

Топ ролей Нонны Мордюковой по версии зрителей:

  • Варвара Сергеевна Плющ, «Бриллиантовая рука» — 47%.
  • Мария Васильевна Коновалова, «Родня» — 46%.
  • Александра Потапова, «Простая история» — 33%.
  • Домна Белотелова, «Женитьба Бальзаминова» — 32%.
  • Дядя Миша, «Вокзал для двоих» — 26%.
  • Наталья Степановна, «Они сражались за Родину» — 22%.
  • Ульяна Громова, «Молодая гвардия» — 21%.
  • Доня Трубникова, «Председатель» — 19%.
  • Федосья Угрюмова, «Русское поле» — 18%.
  • Стеша Ряшкина, «Чужая родня» — 17%.

Почти половина аудитории — 47% — назвали любимой ролью Нонны Мордюковой управдома Варвару Сергеевну Плющ из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Несмотря на то что роль у актрисы не главная, это один из самых популярных образов, созданных ею в кино. Фразы, произнесённые героиней, быстро ушли в народ и стали крылатыми: «Наши люди в булочную на такси не ездят!», «У нас управдом — друг человека!», «Если не будут брать — отключим газ». А фамилию Нонны Викторовны даже зашифровали в диалоге контрабандистов: когда они спорят между собой на непонятном языке, в их речи можно услышать слово «мордюк».

На втором месте — с небольшим отставанием роль Марии Коноваловой в картине Никиты Михалкова «Родня». Виктор Мережко написал сценарий специально для Нонны Мордюковой, с которой до этого работал на картине «Трясина». Нонна Викторовна сама передала сценарий Никите Михалкову и предложила стать режиссёром этого фильма. Правда, взаимопонимание на площадке между ними возникло не сразу: актриса отказывалась делать химическую завивку, надевать нелепые наряды и предстать на экране с металлическими зубами. Но в результате тандем актрисы и режиссёра сложился, и она полностью выкладывалась на площадке — после съёмок знаменитой сцены танца её даже увезли на скорой.

На третьем месте — роль председателя колхоза Александры Потаповой в фильме Юрия Егорова «Простая история». Сценарист Будимир Метальников работал с Мордюковой в фильме «Отчий дом», поэтому сценарий «Простой истории» он писал уже с прицелом на Нонну Викторовну и в процессе работы обсуждал с ней свой замысел. Мать актрисы — Ирина Петровна — также работала председателем колхоза, её отправляли поднимать отстающие хозяйства, поэтому Мордюковой тема была более чем близка.

На четвёртое место зрители поставили купчиху Домну Белотелову в фильме «Женитьба Бальзаминова» — экранизации произведений Александра Островского. Хотя у Мордюковой здесь не главная роль и мало текста, зрителям её героиня запомнилась. Одной из ярких стала сцена поцелуя Бальзаминова, роль которого исполнил Георгий Вицин, с Белотеловой. Правда, этот эпизод долго не давался актёрам — слишком разные по темпераменту они оказались. Чтобы добиться нужного результата, режиссёр Константин Воинов сделал почти 30 дублей.

Пятое место у ещё одной эпизодической, но яркой роли — перекупщицы по прозвищу Дядя Миша из трагикомедии Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». Аляповатый и безвкусный интерьер дома героини актриса создавала сама, чтобы добавить красок к образу.

На шестом и седьмом местах — фильмы, посвящённые Великой Отечественной войне, о которой Нонна Викторовна знала не понаслышке: «Они сражались за Родину» и «Молодая гвардия». В фильм «Они сражались за Родину» актрису пригласил режиссёр Сергей Бондарчук, с которым когда-то они жили по соседству в Ейске и который посоветовал ей поступать во ВГИК. «Молодая гвардия» Сергея Герасимова стала первым фильмом в карьере Мордюковой, сразу сделав артистку популярной. Актёрская группа, включая и Нонну Викторовну, получила за участие в картине Сталинскую премию I степени.

Восьмое место у роли Дони Трубниковой — неоднозначной героини из фильма Алексея Салтыкова «Председатель». Мордюкова вновь встретилась на площадке с актёром Михаилом Ульяновым, с которым ранее работала вместе в фильме «Простая история».

На девятом месте — Федосья Угрюмова из картины «Русское поле» Николая Москаленко. За эту роль Нонна Мордюкова была признана лучшей актрисой года по версии читателей журнала «Советский экран».

Замыкает топ-10 Стеша Ряшкина из фильма «Чужая родня» Михаила Швейцера. После картины «Молодая гвардия» у актрисы был перерыв в карьере, и «Чужая родня» стал тем фильмом, который вернул ей популярность.

