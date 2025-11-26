60% россиян выбирают для чтения в самолёте детективы

Книжный сервис Литрес, авиакомпания S7 и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, чтобы выяснить, чем пользователи предпочитают заниматься во время полётов и какую литературу берут с собой в путешествия. Самым популярным способом скоротать время в самолёте стало чтение или прослушивание книг (86%). Любимым жанром в путешествиях респонденты назвали детективы (60%).

К началу сезона зимних отпусков книжный сервис Литрес, авиакомпания S7 и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование и выяснили, чем россияне предпочитают заниматься во время полётов. Абсолютным лидером стало чтение или прослушивание книг — так ответили 86% респондентов. Вторым и третьим по популярности занятиями в полёте стали сон (48%) и наблюдение за окружающим миром в окно иллюминатора (38%).

В целом в дороге (в самолёте, поезде, машине или метро) чаще всего читают 62% опрошенных. Это второй по популярности ответ после чтения дома (79%). В основном в полёте пользователи предпочитают обращаться к электронным книгам (51%). 44% читают бумажный вариант, 40% — с телефона, а 35% слушают аудиокниги. Что касается вида литературы, 75% опрошенных выбирают художественную. А самыми популярными жанрами для чтения в путешествии стали детективы (60%), фэнтези (43%) и современная проза (39%).

Выбирая книгу в поездку, большинство респондентов руководствуются лёгкостью и простотой для восприятия, чтобы не перегружать мозг в дороге (52%). Ещё 45% опрошенных не подбирают произведения специально для путешествия, а берут то, что читают в моменте. Третьим по популярности критерием стала надёжность и проверенность автора, чтобы точно не разочароваться (31%).

В целом, описывая своё состояние во время полётов, большинство пользователей ответили, что испытывают положительные эмоции: 55% — радость и предвкушение путешествия, а 25% — спокойствие и расслабление. Однако 45% респондентов основным чувством назвали лёгкую тревогу. Снижает её в первую очередь своевременный взлёт и посадка (64%), во вторую — удобное место (60%), в третью — спокойные и доброжелательные соседи (55%). Хороший контент в виде книг, фильмов или подкастов как фактор снижения стресса отметили 35% респондентов.

«Полёт на самолёте может ощущаться как начало удивительного приключения, а может — как повод для тревоги. Неудивительно, что порой беспокойный ум хочется чем-то занять, и здесь чтение и прослушивание книг приходятся как нельзя кстати. И выбор, который совершают читатели, не случаен: погружаясь в остросюжетный детектив или сказочные фэнтези-миры, становится не до тревог о том, как пройдёт полёт. Выбор электронных и аудиокниг тоже логичен: не в каждую ручную кладь поместится увесистый том, а смартфон, в который можно сохранить хоть всю домашнюю библиотеку, всегда с нами», — комментирует нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова.