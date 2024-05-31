«Зураб»: о премьере документального фильма к 90-летию Зураба Константиновича Церетели

29 мая 2024 года в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального фильма «Зураб», приуроченная к празднованию 90-летия одного из крупнейших мастеров российского искусства XX-XXI вв., народного художника СССР и РФ, Президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели. Показ посетил сам юбиляр, его родные и близкие, а также известные художники, учёные, представители культурного сообщества столицы. Среди гостей также были руководители и академики Российской академии художеств: Виктор Григорьевич Калинин, Андрей Андреевич Золотов, Татьяна Александровна Кочемасова, Елена Зурабовна Церетели, Василий Зурабович Церетели, Манана Валентиновна Попова, Михаил Михайлович Посохин, Олег Александрович Кошкин, Анатолий Александрович Любавин, Евгений Николаевич Максимов, Константин Васильевич Худяков, Андрей Николаевич Ковальчук, Андрей Леонидович Хазин и многие другие.

Фильм «Зураб» (2024 г, хронометраж 73 мин.) рассказывает историю становления художника — от мальчика, родившегося в бедной семье и выросшего в тяжелое военное время, до скульптора, чье имя знают во всем мире. Большая роль в картине отводится детализированной художественной съемке творческого процесса художника. Уникальные архивные кадры, а также проникновенные интервью с мастером, членами семьи и коллегами Зураба Константиновича дают возможность почувствовать дух разных эпох, которые отражены в творчестве Церетели.

Зураб Константинович Церетели родился в 1934 году в Тбилиси (СССР, ныне Грузия) в грузинской семье, имеющей дворянское происхождение. Отец будущего скульптора был инженером. Заметное влияние на юного Зураба оказал брат его матери живописец Георгий Нижарадзе, в доме которого мальчик смог познакомиться с тонкостями творческого процесса и даже познакомится с другими грузинскими художниками. Зураб поступил на живописный факультет Тбилисской Академии художеств, что стало началом его профессионального пути. После окончания учебы он был распределен на работу в Академию наук Грузии, где занимался изучением истории и археологии. В 1964 году обучался во Франции, где общался с выдающимися художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом. С конца 1960-х годов начал активно работать в области монументального искусства. В разное время он руководил самыми масштабными художественными проектами: в 1970-1980 годах – был главным художником МИД СССР, в 1980 году — главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году – художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в Москва, с 1995 году — главным художником по воссозданию убранства Храма Христа Спасителя в Москве. Помимо России, его скульптурные произведения находятся в Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, США, Франции, Японии, Грузии, Белоруссии, Литве и других странах.

В 1992 году Церетели стал президентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, а чуть позже избран Послом доброй воли ЮНЕСКО. С 1997 года является Президентом Российской академии художеств. В 2003 за особые заслуги перед Российской Федерацией президентом России скульптору было предоставлено российское гражданство. В 2010 скульптор получил известнейший французский Орден Почетного Легиона. Также Зураб Константинович является создателем Московского музея современного искусства и Галереи искусств Церетели на Пречистенке.

Исполнители главных ролей: Дамеан Навадзе, Адам Кумаев, Екатерина Шарикадзе, Георгий Окропидзе, Зураб Ортавидзе, Романи Мшвилдадзе, Лаша Джапаридзе, Алексей Грибов. Режиссер: Ашот Геворкян. Авторы сценария: Марика Чиркина-Геворкян, Яна Белякова, Илья Ипатов, Ашот Геворкян. Композиторы: Максим Савченков, Айк Карапетян, Эжен Никонович, Ашот Геворкян. Оператор: Юрий Данилов. Художники: Анастасия Токарева, Антон Мотовица. Студия-производитель: «Ами продакшн». Генеральный продюсер: Алексей Полтавченко. Продюсеры: Илья Ипатов, Анна Ипатова.

Фото – Виктор Берёзкин, пресс-служба РАХ; текст – Елена Клембо, пресс-служба РАХ