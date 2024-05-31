Дети рисуют счастье

В конце апреля в ЦДМ на Лубянке появились интерактивные арт-объекты в виде символов СЧАСТЬЯ: ангела, мишки и сердца. Белые стороны фигур стали полотнами для творчества детей, которые нанесли на них свои ассоциации на тему счастья. Детские рисунки превратились в иллюстрации для коробок фирменного фигурного печенья шоколадной фабрики. В результате, к Дню защиты детей Центральный Детский Магазин на Лубянке и Шоколадная Фабрика СЧАСТЬЕ выпустили лимитированную коробочку печенья с детскими рисунками. Набор можно найти во всех Лавках Счастья Москвы, а вся прибыль от его продажи будет направлена детям фонда «Дом с маяком».

«Центральный Детский Магазин на Лубянке — это место, где вот уже много десятилетий живёт счастливое детство, и мы всегда стремимся делиться самыми теплыми моментами со всеми окружающими. Поэтому мы были рады поддержать идею команды Шоколадной Фабрики СЧАСТЬЕ, а наши гости испытали настоящий восторг от масштабных арт-объектов, которые мы установили в центре атриума. Особенно юные посетители ЦДМ оценили предоставленную свободу творчества: ведь каждый объект можно было разукрасить, проявить фантазию и творчество без каких-либо ограничений», — прокомментировала Светлана Фарниева, генеральный директор ЦДМ на Лубянке.