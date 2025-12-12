Оплата публикаций

25% россиян читают книги в рабочее время

читая книгу
Изображение предоставлено Творческой мастерской NESNOVA™, ivart.tv

Книжный сервис «КИОН Строки» проанализировал, в какое время суток пользователи читают и слушают книги. В ходе исследования выяснилось, что 25% россиян обращаются к книгам в рабочее время — с 11 утра до 16 часов дня. Больше всего в эти часы читают пользователи в возрасте от 35 до 44 лет, а самым популярным жанром в это время стало фэнтези.

Аналитики книжного сервиса «КИОН Строки» проанализировали чтение и прослушивание книг за 2025 год (01.01.2025 — 11.12.2025) и подсчитали, в какое время россияне чаще всего обращаются к чтению и прослушиванию книг. Самым популярным временем стал промежуток между 11:00 и 16:00 (25%). Чуть меньше пользователи читают с 17:00 до 21:00 (24%), а ещё 20% читают с 6 до 11 утра.

Больше всего с 11 утра до 16 часов дня читают пользователи в возрасте от 35 до 44 лет, сразу за ними идет молодежь — от 25 до 33 лет. В промежуток с 17:00 до 21:00 больше всего читают россияне от 45 до 54 лет. Обращаться к литературе с 6 до 11 утра больше всего любят зумеры (от 18 до 24 лет).

Самыми активными «ночными» читателями являются женщины в возрасте 45-54 лет, меньше всего в этот промежуток читают мужчины до 18 лет.

Фэнтези возглавил жанровые рейтинги разных промежутков времени, тем не менее вторые строки в них несколько отличаются. С полуночи до 6 утра россияне предпочитают фантастику и детективы, с 11:00 до 16:00 детективы и любовные романы, а с 6 утра до полуночи пользователи зачитываются любовными романами и фантастикой.

