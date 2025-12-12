В Орле состоялся патриотический концерт «Музыка в цехах» для работников оборонного завода

На территории одного из старейших промышленных предприятий России – АО «Орелтекмаш», отметившего в прошлом году 170-летие, состоялся большой концерт Всероссийского патриотического марафона «Музыка в цехах». Перед коллективом предприятия, которое вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, выступили группа «123 полк», Согдиана и Роман Архипов.

Проект «Музыка в цехах», созданный телеканалом RU.TV по инициативе члена Совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрия Киселева при поддержке Владимира Киселева-младшего, продолжает традиции величайших артистов прошлого, поддерживавших своими выступлениями фронт и тыл в годы Великой Отечественной войны. Сегодня исполнители дарят свое творчество современным героям – работникам заводов, чей самоотверженный труд день за днем приближает общую Победу.

«Промышленный комплекс Орловщины концентрирует уникальные ресурсы, разработки, инновации, объединяет замечательных людей: настоящих профессионалов и патриотов. Они вносят огромный вклад в развитие региона, в приближение долгожданной Победы. Орловский тыл собрал более 10 тыс. тонн гуманитарного груза на фронт. Ряд наших предприятий напрямую работает на укрепление обороноспособности страны. Всегда большую уверенность в нас вселяет получение обратной связи от бойцов. И замечательно, что в рамках акции «Музыка в цехах» благодарность орловцам за их ответственный труд и активную гражданскую позицию выразили известные артисты», – подчеркнул Губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Концерт на легендарном орловском предприятии, выпускающем продукцию для нужд специальной военной операции, прошел в невероятно душевной и теплой обстановке. Зрители горячо встречали каждую композицию, а артисты, в свою очередь, подчеркивали, что для них такие выступления – честь и гражданский долг.

«Петь перед теми, чьими руками ковалась и куется мощь России, – это особая ответственность и самые искренние эмоции. Здесь, в цехах с такой историей, по-настоящему чувствуешь, что твоя песня – это не просто творчество, а твой вклад в общее дело. Видеть в глазах рабочих усталость, сменяющуюся радостью и надеждой, – лучшая награда для артиста», – поделился после выступления Роман Архипов.

Согдиана отметила уникальную энергетику завода: «Когда весь зал поет с тобой, стирается грань между сценой и цехом. Мы все становимся частью одного целого. Эти концерты дарят силы не только зрителям, но и нам, артистам, заряжая верой и единством».

Концерты «Музыка в цехах» прошли в Санкт-Петербурге, Челябинске, Нижнем Тагиле, Курске, Омске и многих других городах. Каждый такой концерт – это грандиозное событие и большой праздник для работников ВПК России, дающий заряд сил для выполнения важнейших оборонных задач.