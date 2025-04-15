Вокальный конкурс Агутиных собрал тренды современной музыки

В Москве прошел ежегодный Международный вокальный конкурс Николая Агутина МАТС, который традиционно собирает юные таланты из разных уголков мира. Одна из главных миссий конкурса — инклюзивность: объединение детей с ограниченными возможностями или попавших в тяжелую жизненную ситуацию, с самыми обычными детьми. Трехдневное мероприятие прошло в творческой и модной атмосфере, а ребят поддержали большие артисты и молодые хитмейкеры. Амбассадором конкурса стал заслуженный артист РФ Леонид Агутин.

«Дорогие дети, любите музыку так, чтобы она приносила вам удовольствие, стремитесь к профессионализму, и впитывайте в себя все музыкальные законы, которыми Вас обучают ваши педагоги! Дерзайте, творите и верьте в себя!» – обратился к участникам конкурса Николай Агутин.

МАТС — это не только соревнование, это еще и различные мастер-классы и творческие встречи со звездами, на которых участники конкурса узнали много полезной информации о творческом пути тех, кто уже добился успеха.

Конкурсные прослушивания оценивали заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения ИСИ Марина Полтева, руководитель музыкальной редакции ГПМ Радио Олег Сергеенко, музыкальный продюсер Форума Агутина, редактор шоу «Голос» Андрей Сергеев, продюсер телеканала CTC Kids, генеральный продюсер Музыкальной Премии Супер Лайк Шоу Алина Янковская, глава лейбла Yappy Music Дмитрий Мокров, доцент, Заместитель заведующей кафедры «Эстрадно-джазового искусства» Московского государственного института культуры Алена Гумникова. Каждый из членов жюри подарил участникам конкурса различные возможности для развития: от ротаций на радио, до выступлений на больших площадках в рамках премий и конкурсов.

В жюри Гала-концерта непростые решения принимали звёзды Леонид Агутин, Анжелика Варум, Арсений Бородин, и Дарья Бильбо. Каждый из них также вручил специальные приз конкурсантам.

Конкурс проходил в разных категориях. Так, обладатели гран-при в номинациях СОЛО и лучший ансамбль получили денежные призы. Специальные гранты были вручены детям с ОВЗ в номинации «Надежда».

Помимо денежных призов участники конкурса получили и другие ценные подарки: билеты на концерт Леонида Агутина в Лужниках, бесплатное обучение в Международной Академии музыки Николая Агутина и профессиональную фотосессию для портфолио от Анжелики Варум, три сертификата на участие в форуме Леонида Агутина в Сочи. Николай Агутин выбрал трех участников конкурса, которые выступят на его юбилейном концерте в составе хора в концертном зале «Москва» 23 апреля в сопровождении легендарного композитора Сергея Жилина. Концерт будет транслироваться в эфире Первого канала.

Одной из самых ярких частей стал гала-концерт с участием популярных звёзд. Приветственное слово участникам сказал именитый дрессировщик, Народный артист РФ Эдгард Запашный, свои хиты исполнили Диана Гурцкая, Наталья Подольская, Вова Солодков и Slava Skripka — авторы вирусных хитов «Барабулька» и «Бобр», певица, ученица Академии Николая Агутина Мария Янковская, ставшая популярной с супер-хитом «Сигма бой», а также финалисты национального проекта Олега Газманова «Родники» иркутская группа «Сарма 38».