Елена Батурина: «Я не стесняюсь, если у меня что-то не получается»

Елена — заметная фигура в мире российского бизнеса, особенно в области женского предпринимательства. Она запустила BRUSNIKA BUSINESS — многофункциональный проект, который включает журнал, YouTube-канал и престижную премию для предпринимателей. О том, с чего все начиналось и какие планы на будущее, Елена рассказала в эксклюзивном интервью.

– Елена, расскажите, пожалуйста, как появилась идея создания бизнес-клуба «Брусника» и что вдохновило вас на этот проект?

– Идея «Брусники» появилась сразу, как только мы провели первое мероприятие в Сколково, и я увидела, сколько у нас в России талантливых, предприимчивых людей. Настоящих бизнес-мотиваторов! И я просто захотела с ними не расставаться. Поэтому еще два года назад я решила организовать свой бизнес-клуб при Сколково.

– Какие главные цели и задачи вы ставите перед бизнес-клубом сегодня?

– Я всегда говорю, что в наш клуб может зайти абсолютно любой человек. Неважно, какая у него выручка и обороты, важно то, что он хочет расти и развиваться. Наш клуб имеет медиа проявленность, мы здесь готовимся к сцене, работаем над имиджем, ставим голос. Но вообще задачи нашего клуба — это партнерство. Партнерство будущего, потому что самые лучшие проекты рождаются в партнерстве.

– Как вы выбираете участников клуба и какие качества считаете ключевыми для успешного предпринимателя?

– Мы ждем в нашем клубе всех, кому нужно сильное окружение. А также тех, кто готов делиться своими связями, идеями и не боятся конкуренции. Вообще, очень здорово, что связи решают все.

– В чем, на ваш взгляд, состоит главная ценность бизнес-клуба для его членов?

– В том, что мы постоянно хотим расти и развиваться. Что мы открыты к партнерству. Что мы создаем классные бренды и тренды. Что нас поддерживает и наука, и образование, и правительство. А еще мы в этом году сделали нашу искусственную помощницу Нику, которая помогает предпринимателям структурировать свои планы, выставлять счета, делать контент-план. Вообще, она реально классная помощница.

– Расскажите о журнале «Брусника»: какова его миссия и чем он отличается от других бизнес-изданий?

– Наша «Брусника» — любимый продукт. Мы сейчас хотим с ней занять одно из ведущих мест на рынке медиа. Хотим создать конкуренцию мировым изданиям. У нас в журнале печатаются звезды – актеры, певцы. Сейчас мы чуть-чуть трансформировали наш журнал и будем дальше изменять его, делая модным, классным и интересным. В последнем номере у нас – четыре звезды, на обложке – Юлия Ковальчук. И вообще, когда мы общаемся с нашими звездами, то получаем удовольствие, и хотим наших резидентов с ними познакомить.

– Какие темы и форматы вы планируете развивать в журнале в ближайшее время?

– Мне очень хочется в журнале развить раздел пресс-конференций, хочется больше выходить на открытые красные дорожки. Сейчас мы учим детей общаться со звездами, брать у них интервью.

– Как вы видите развитие предпринимательского сообщества в России и какие тренды сейчас наиболее важны?

– Я не стесняюсь, если у меня что-то не получается. Я могу еще и еще раз начинать все заново. Я могу стучаться в другую дверь, если в одну не пустили. Я это все рассказываю, делюсь. А также своими успехами делюсь и своей энергией.

– Какие советы вы могли бы дать начинающим предпринимателям, которые только делают первые шаги?

– Я бы дала совет, чтобы они уделяли больше внимания поддержке, которую оказывает государство. Чтобы они нашли несколько партнеров, которые будут их укреплять, поддерживать и усиливать. Чтобы они входили в медиа-пространство, больше рассказывали, что они делают и чего это делают. Искали своих людей, которые тоже так хотят. И, наверное, ставить стратегические цели — на год, на пять лет, на десять. Ну и конечно, чтобы уделяли больше времени семье, своему личном саморазвитию. А самое главное, чтобы они мечтали. И чтобы мечты были масштабные, интересные.

– Какие проекты или инициативы бизнес-клуба «Брусника» вы считаете наиболее успешными и значимыми?

– Вы знаете, все направления, которые есть у нас в «Бруснике», кажутся мне интересными, нужными и достойными внимания. Просто когда я начинаю какое-то новое направления, то я ему отдаюсь полностью. Но когда я перевожу его из точки А в точку В, то перехожу на другой проект, ища в этом направлении партнера. Но я люблю все наши проекты. Мне очень нравится «Школа моды и таланта» для детей. Мне смотивировала его открыть моя дочь. Я очень хотела, чтоб она была красивее, умнее, счастливее и не боялась ошибаться.

Мне очень нравится клуб, потому что он — для меня, для моего роста и для обмена моей энергии, для новых масштабных целей.

Еще мне нравится академия «Точка роста», где мы можем обучать, где эксперт может открыть свои обучающие курсы гособразца — у нас есть лицензия.

Я люблю своего партнера — Европу плюс TV, с нетерпением жду каждого гостя к себе на программу, узнаю про него что-то новое, потом рассказываю об этом. И, конечно, как я говорила, мне очень нравится наш журнал. Ой, да мне все нравится, я не могу уже одно друг без другого представить.

– Как вы оцениваете роль женщин в бизнесе сегодня и что нужно для поддержки и развития женского предпринимательства?

– Я вообще считаю, что женщины и в бизнесе, и в семье играет такую же роль, что и мужчина. Именно в равноправии, в партнерстве сейчас рождаются новые семьи, новые проекты. И мне приятно за этим наблюдать, когда из любви, благодаря которой человек просто светится, у него все складывается по-другому. Вообще, сейчас такое время, когда женщина может совмещать и семью, и работу, и свое здоровье, и сохранять молодость на долгие лета, и создавать тренды, и быть мотиватором.

– Какие планы и амбиции у вас на ближайшие годы в рамках бизнес-клуба и журнала?

– Я хочу научиться жить, ощущать вкус жизни. Мне очень хочется, чтобы наши проекты нашли своих партнеров и благодаря этому усилились. Чтобы о нас знало как можно больше людей. Мне очень хочется принести в этот мир, как банально это ни звучало, больше добра, тепла, хороших дел. Ну и, конечно, хочется новых проектов, новых свершений, новых партнерских связей.

– Как вы сочетаете управление крупными проектами с личной жизнью и отдыхом?

– В балансе. Я стараюсь все-таки следить за тем, чтобы отдыхать, окружать себя людьми, которые могут поддерживать мои крупные проекты и продвигать их вместе. И от всего получаю удовольствие.

– Что для вас значит успех и как вы его измеряете?

– Успех, наверное, это состояние. Ты его просто почувствуешь, ты его не пропустишь. Ну и еще это, наверное, цифры, которые показывают увеличение твоего дохода и дохода твоих близких людей.