Морская эстетика покорила гостей на традиционной Регате Radio Monte Carlo

MonteCarlo - Regatta
Фото © пресс-служба «Русской Медиагруппы»

17 августа в ресторане «Vodный» состоялась третья Регата Radio Monte Carlo, объединившая спорт, музыку и безупречный стиль. Ключевым событием Регаты стала презентация коллекции одежды для загородного отдыха Héritage от собственного бренда «Русской Медиагруппы» – Monte Carlo est. 2025.

В числе звездных гостей станции на площадке появились Ираклий Пирцхалава, Яна Рудковская, Мария Федорова, Елена Крыгина, Денис Майданов, Игорь Гуляев, Маша Янковская, Маша Лобанова, Елена Дудина, Анатолий Руденко, Алина Ковалева, Анастасия Кольцова, Екатерина Добрякова, Анастасия Гребенкина, Наталья Карпова, Александр Белькович с женой Ольгой, Елена Борщева и Валерий Юшкевич, Анна Невская, Алена Чехова, Александра Воробьева и многие другие.

Звезды с удовольствием выгуляли наряды в стиле морской шик, обыграв характерные голубые и красные полоски.

С неменьшим вниманием приглашенные отнеслись к презентации новой коллекции одежды Héritage («Наследие») от бренда Monte Carlo est. 2025. Она была вдохновлена морской тематикой, эстетикой прогулок на яхте, а также трендами Голливуда 20-60-х годов. В коллекцию вошли клубные пиджаки, юбки и шорты с винтажными деталями. Также впервые была представлена новая эмблема бренда, которая отныне будет украшать вещи, созданные в полном соответствии с концепцией Radio Monte Carlo – «Ваш безупречный вкус».

Регата, прошедшая в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума, наглядно продемонстрировала, как Radio Monte Carlo выходит за пределы эфира, создавая стиль жизни. Здесь элегантность и эстетика станции встретились со спортивным азартом и красотой водных видов спорта.

Площадка была оформлена в морских бело-голубых цветах.  А белые яхтенные паруса на фоне голубого московского неба – погода выпала как по заказу – стали прекрасным фоном для этого светского события. 

Гости Radio Monte Carlo приняли участие в соревнованиях на яхтах класса J/70. Каждую команду сопровождал опытный капитан.

За музыкальное настроение на площадке отвечали кавер-группы, исполнившие хиты в стиле Radio Monte Carlo: коллективы The Times Band и Vagan`s Band. Также перед гостями выступил музыкальный проект Secret Atelier в рамках большой работы станции по развитию музыкальной индустрии в России.

Партнеры Radio Monte Carlo разыграли среди гостей Регаты подарки: так, например, у приглашенных была возможность выиграть билеты с проживанием на масштабный VII Семейный образовательный форум Леонида Агутина, который пройдет в 2026 году на Курорте Красная Поляна.

Завершил вечер киносеанс под открытым небом. Гости Регаты сами смогли выбрать фильм для просмотра, проголосовав за картину по QR-коду.

Партнером Регаты стал Благотворительный фонд «География Добра». В рамках своей деятельности Фонд объединяет усилия государственной власти, социальной сферы и бизнес-сообщества. За 10 лет работы Фонда более 537 тысяч человек из 89 регионов России своевременно и в полном объеме получили поддержку.

