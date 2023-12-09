Проекты телеканалов «Россия» и «Россия-Культура» — лауреаты премии «ТЭФИ» 2023

8 декабря в Москве состоялось вручение национальной телевизионной премии «ТЭФИ» 2023. В категории «Информационное и общественно-политическое вещание» победителями стали проекты телеканала «Россия»:

Ведущий информационной программы – Мария Ситтель, телеканал «Россия»

Мария Ситтель:

«Спасибо всем, кто отдал свои голоса за мою кандидатуру, за наш совместный труд с командой «Вести». Любовь — главная движущая сила в нашей эфирной медийной профессии. Я невероятно благодарна уже двадцать с лишним лет быть частью этой команды. И «Вести» — это команда с большой буквы, частью которой я счастлива быть все эти годы. Это наша общая победа!»

Вечерня информационная программа – «Вести», телеканал «Россия»

Эрнест Мацкявичюс:

«Сейчас на всех нас, на всю отрасль, программы, каналы легла очень большая нагрузка. Мы делаем одно общее дело. Ребята-корреспонденты, военкоры рискуют своей жизнью для того, чтобы доставать информацию. У нас действительно очень профессиональная команда и очень крутые корреспонденты. Спасибо вам за этот выбор! Будем работать еще лучше».

Дневное общественно-политическое ток-шоу – программа «60 минут», телеканал «Россия»

Информационно-анатлитическая итоговая программа – «Вести недели», телеканал «Россия»

Главное событие телевизионного сезона – «Работа военкоров ВГТРК в зоне специальной военной операции», телеканал «Россия»

Вечерне общественно-политическое ток-шоу – «Москва. Кремль. Путин», телеканал «Россия»

Ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу – Владимир Соловьев, телеканал «Россия»

Накануне в Государственном академическом Малом театре России вручили награды «ТЭФИ» 2023 в категории «Развлекательное вещание, сериалы»:

Продюсер сериала

Екатерина Жукова, Антон Златопольский, Мария Ушакова – Сериал «Шаляпин», телеканал «Россия»

Антон Златопольский:

«Я рад поздравить своих коллег, продюсеров, любимых Катю Жукову и Машу Ушакову, потому что здесь отмечают не только талант, но и невероятное трудолюбие, и точность в деталях».

Екатерина Жукова:

«Работать над «Шаляпиным» было большой радостью. Вся группа, которая здесь присутствует, со мной согласится. С этим проектом мы прикоснулись к таланту – это необыкновенное чувство. Гениальный человек, гениальная музыка, гениальные люди – художники, музыканты, певцы. И гениальный Ильдар Абдразаков. Из-за всей этой гениальности тяжело было делать этот проект, но в результате получилось, и я очень рада, что всем понравилось. Еще я хотела бы поблагодарить тех, без кого бы это было невозможно, – телеканал «Россия» и Олега Добродеева, который всегда отзывается на наши запросы. И, конечно, ОККО».

Мария Ушакова:

«Мне хотелось бы поблагодарить всю нашу команду: режиссера, автора сценария, продюсеров... Спасибо всем! Это наша общая награда».

Телеигра / телевикторина – «Сто к одному» с Александром Акоповым, телеканал «Россия»

Александр Акопов:

«Я благодарен, что меня пригласили вести эту программу, она очень интересная, веселая и смешная. Но, на самом деле, 30 лет эту программу делают настоящие профессионалы, которые обычно всегда находятся за кадром».

Михаил Палатник, шеф-редактор:

«Мы очень благодарны телеканалу «Россия»: огромное спасибо продюсерам канала за опеку, за внимание, за то, что нашли такого прекрасного ведущего… Мы очень ждали и надеялись, что рано или поздно к нам вернется наш «Орфей»: один у нас уже есть, и мы очень рады видеть его снова, это наш добрый друг».

Программа о путешествиях – «Неизвестные маршруты», телеканал «Россия-Культура»

Фото предоставлены Фондом «Академия Российского телевидения»