Вид стенда галереи pop/off/art. Фото: Роман Коновалов

С 28 сентября по 1 октября 2023 года прошла 11-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Галерея pop/off/art принимает участие в ней с самого начала — с 2010 года, и этот год стал рекордным по продажам.

Во время Cosmoscow 2023 галерея pop/off/art представила работы четырех художников разных поколений. Архитектура стенда и его экспозиция были призваны показать связи и различия в подходе к абстрактной живописи в искусстве второй половины XX века и начала XXI. Дополнительными элементами выступили экспонаты коллекционного дизайна, подобранные совместно с 3L Gallery, которая также выступила соавтором в разработке дизайна стенда.

Всего со стенда галереи pop/off/art было продано более 50 работ:

Евгений Михнов-Войтенко. Композиция. 1957. Холст, масло. 100х69,5 см.

Самой дорогой работой стенда стала «Композиция» (1957) Евгения Михнова-Войтенко (1932 – 1988) — одного из первых и наиболее последовательных абстрактных художников в послевоенном Советском Союзе, ключевой фигуры ленинградского андеграунда. Произведение было продано в первые часы VIP-превью для коллекционеров за ₽4,500,000. Кроме того, были куплены все из 6 представленных работ Михнова-Войтенко из цикла «Тюбики» — за ₽1,500,000 каждая, а экспозиция с картинами художника менялась три раза.

Юрий Злотников. Из серии «Сигнальная система». 1959. Бумага, гуашь, темпера. 81,7х57,6 см.

Другой классик советского неофициального искусства Юрий Злотников (1930 – 2016) был представлен произведениями 1970-1990-х годов, включая редкие для него картины маслом, а также работами из серии «Сигнальная система». Во время ярмарки 2 произведения из серии были проданы за ₽1,500,000 каждое, еще 4 были куплены коллекционерами галереи pop/off/art во время подготовки к ярмарке.

€1,800 — столько стоит самое дорогое из проданных произведений латвийского художника Андриса Эглитиса — холст из серии «Reflections (The Illuminated and Enlightened)».

Иван Новиков. Синий проект 1.0. 2023. Холст, акрил. 280x190 см.

Максимальная цена из купленных работ Ивана Новикова — ₽800,000 за холст «Синий проект 1.0» из нового проекта художника. Кроме того, на стенде 3L Gallery (А11) также были представлены произведения Ивана из серии «Перевернутая корзина»: 3 из 3 представленных холстов были проданы.

Наконец, объект-антиформа Василия Кононова-Гредина, чья выставка «Антиформы» проходила в галерее pop/off/art этим летом, был представлен на стенде PERMM — пермского музея современного искусства, получившего звание «Музея года 2023». Художник представил пересобранный автомобиль Mercedes-Benz G-Class, известный как «Гелендваген». В дальнейшем произведение Кононова-Гредина будет экспонироваться в новом пространстве PERMM — бывшем здании автомобильного центра.

Подводя итоги ярмарки Cosmoscow 2023, можно говорить о росте интереса к российскому современному искусству. Об этом свидетельствует не только значительное количество продаж на стенде галереи pop/off/art и других стендах, но и рекордное число посетителей (более 31 000 человек в 2023 году против 24 000 — в 2022 и 15 000 — в 2021), в том числе и совершенно новых коллекционеров. Кроме того, можно наблюдать увлеченность зрителей и покупателей абстрактным или беспредметным искусством, особенно произведениями советских неофициальных художников.

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