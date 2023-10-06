выставочный стенд

Вид стенда галереи pop/off/art. Фото: Роман Коновалов

С 28 сентября по 1 октября 2023 года прошла 11-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Галерея pop/off/art принимает участие в ней с самого начала — с 2010 года, и этот год стал рекордным по продажам.

Во время Cosmoscow 2023 галерея pop/off/art представила работы четырех художников разных поколений. Архитектура стенда и его экспозиция были призваны показать связи и различия в подходе к абстрактной живописи в искусстве второй половины XX века и начала XXI. Дополнительными элементами выступили экспонаты коллекционного дизайна, подобранные совместно с 3L Gallery, которая также выступила соавтором в разработке дизайна стенда.

Всего со стенда галереи pop/off/art было продано более 50 работ:

Евгений Михнов-Войтенко. Композиция

Евгений Михнов-Войтенко. Композиция. 1957. Холст, масло. 100х69,5 см.

Самой дорогой работой стенда стала «Композиция» (1957) Евгения Михнова-Войтенко (1932 – 1988) — одного из первых и наиболее последовательных абстрактных художников в послевоенном Советском Союзе, ключевой фигуры ленинградского андеграунда. Произведение было продано в первые часы VIP-превью для коллекционеров за ₽4,500,000. Кроме того, были куплены все из 6 представленных работ Михнова-Войтенко из цикла «Тюбики» — за ₽1,500,000 каждая, а экспозиция с картинами художника менялась три раза.

Юрий Злотников. Из серии «Сигнальная система»

Юрий Злотников. Из серии «Сигнальная система». 1959. Бумага, гуашь, темпера. 81,7х57,6 см.

Другой классик советского неофициального искусства Юрий Злотников (1930 – 2016) был представлен произведениями 1970-1990-х годов, включая редкие для него картины маслом, а также работами из серии «Сигнальная система». Во время ярмарки 2 произведения из серии были проданы за ₽1,500,000 каждое, еще 4 были куплены коллекционерами галереи pop/off/art во время подготовки к ярмарке.

€1,800 — столько стоит самое дорогое из проданных произведений латвийского художника Андриса Эглитиса — холст из серии «Reflections (The Illuminated and Enlightened)».

Иван Новиков. Синий проект 1.0.

Иван Новиков. Синий проект 1.0. 2023. Холст, акрил. 280x190 см.

Максимальная цена из купленных работ Ивана Новикова — ₽800,000 за холст «Синий проект 1.0» из нового проекта художника. Кроме того, на стенде 3L Gallery (А11) также были представлены произведения Ивана из серии «Перевернутая корзина»: 3 из 3 представленных холстов были проданы.

Наконец, объект-антиформа Василия Кононова-Гредина, чья выставка «Антиформы» проходила в галерее pop/off/art этим летом, был представлен на стенде PERMM — пермского музея современного искусства, получившего звание «Музея года 2023». Художник представил пересобранный автомобиль Mercedes-Benz G-Class, известный как «Гелендваген». В дальнейшем произведение Кононова-Гредина будет экспонироваться в новом пространстве PERMM — бывшем здании автомобильного центра.

Подводя итоги ярмарки Cosmoscow 2023, можно говорить о росте интереса к российскому современному искусству. Об этом свидетельствует не только значительное количество продаж на стенде галереи pop/off/art и других стендах, но и рекордное число посетителей (более 31 000 человек в 2023 году против 24 000 — в 2022 и 15 000 — в 2021), в том числе и совершенно новых коллекционеров. Кроме того, можно наблюдать увлеченность зрителей и покупателей абстрактным или беспредметным искусством, особенно произведениями советских неофициальных художников.

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