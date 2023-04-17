6 НКО получат субсидии из областного бюджета на реализации проектов в сфере культура

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Экспертный совет по проведению конкурса на предоставление из бюджета Московской области субсидий на поддержку некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере культуры на территории Московской области определил его победителей.

нко субсидии

На субсидии НКО на реализацию проектов в сфере культуры в государственной программе Московской области «Культура и туризм Подмосковья» на 2023-2027 годы» предусмотрено 15 млн рублей.

В конкурсе приняли участие 15 НКО региона. Субсидии получат лучшие шесть проектов:

  • Автономная некоммерческая организация Центр развития русской культуры, традиций и эколого-просветительской деятельности «Русский лес» – на проведение в музее-заповеднике А.С. Пушкина литературно-музыкального фестиваля «Традиция»;
  • Автономная некоммерческая организация «Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад» – на реализацию проекта «Арткоммуналка. Веничкина кухня»;
  • Автономная некоммерческая  организация «Центр развития культуры и искусств «Дарование» – на подготовку спектакля «Мюзикл вместе»;
  • Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организации «Мозаика» – на проведение художественно-театральной лаборатории и фестиваля «ПОЛЕ: ТЕЛО»;
  • Фонд «Центр развития предпринимательства» – на проведение серии концертов «Орлята учатся летать. Пересекая время – наставник и ученик на одной сцене»;
  • Автономная некоммерческая образовательная организация дошкольного образования детский сад комбинированного вида № 13 «Сказка» – на проведение фестиваля-праздника детской анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона».
Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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