Какой выпускник вуза нужен России и как его получить?

Ответ есть у экспертов Modeus

Об этом шла речь на II Всероссийской онлайн-конференции «Цифровизация инженерного образования», которая прошла 11−13 апреля.

Своими наработками и идеями о цифровой трансформации вузов и переходе к стратегии индивидуализации высшего образования под запросы студентов на индивидуальные образовательные траектории поделились гендиректор ИОТ-университета, главный архитектор Modeus Павел Музыка и директор CUSTIS по образовательным продуктам и технологиям Илья Дубинский.

В пленарной дискуссии Павел Музыка обратил внимание коллег на структуру востребованности областей наук иностранными студентами российских вузов. По данным Project Atlas, российские университеты в 2022 году в большинстве своем привлекали иностранных студентов в направлении STEM (естественные науки, технология, инженерия и математика) — 55%, бизнес и менеджмент — 17%, все другие — 28%. И это хороший показатель. Как считает эксперт, проектное обучение помогает преодолеть разрыв между потребностью в молодых инженерах «здесь и сейчас» и временем их классической шестилетней подготовки.

«В проектном обучении много подводных камней и существует большая разница между проектным подходом как проектным обучением и достаточно формальным аналогом — выполнение проектов как стандартная практика курсовых работ, например. Последняя не меняет сам подход, пусть и дает задачи сопоставимой сложности. Но — нет той „магии“ командной работы».

В чем же принципиальные отличия?

При реализации истинного проектного подхода нужен новый дизайн образовательных программ для поддержки проектного обучения, должен быть услышан голос самого студента, а также важна опора на самостоятельные решения студентов, а не сугубо инструкции преподавателя. Следовательно, такое обучение сильно индивидуализировано и требует организации работы малыми группами — здесь действует принцип вовлеченности, потому что «пассажиры» ничему не научатся. Оценивание проектов: в полноценном проектном обучении студенты принимают участие в оценивании перекрестном и проекта, и друг друга.

«Анализируя множество практик, мы в своем подходе выделили пять столпов проектного обучения:

конвенциональное соглашение об образовательных результатах, и оно рождается в диалоге;

новая дидактика и структура программ;

система подготовки проектных наставников (руководителей, менторов — важна суть, чтобы они разделяли базовые принципы и владели инструментами работы с командами, управлением групповой динамикой вплоть до конфликтологии);

вовлечение партнеров в учебный процесс;

и цифровые решения — заметьте, я назвал их в последнюю очередь, потому что без всего вышеперечисленного они не работают».

Директор CUSTIS по образовательным продуктам и технологиям Илья Дубинский выступил с докладом «Новые задачи и методы образования и цифровая повестка — что стоит во главе и что следует?». Прежде, чем углубляться в обсуждение цифровых методов, вуз должен ответить на вопросы: зачем он собирается эти методы применять, и что он с их помощью собирается осуществить.

«Есть общее понимание, что инженерное образование нужно менять. Но прежде, чем ответить себе на вопрос как менять, надо найти ответы на вопросы зачем и что. Когда мы говорим о цифровой повестке, мы пытаемся ответить на вопрос как: как мы собираемся сделать что-то и масштабировать это на большое количество студентов».

Каждый вуз должен решить для себя, зачем?

Именно по ответу на этот вопрос будут впоследствии измеряться успехи и неудачи. В качестве примера, MIT отвечает на этот вопрос так: «Мы хотим сделать наш университет максимально социально и экономически влиятельным в стране (и мире)». Возможно, ваш вуз согласится с такой постановкой задачи, возможно, нет, но начиная проекты больших изменений нужно ясно понимать, зачем это делаешь.

Если мы примем за стартовую точку тезис о повышении значимости вуза для общества и экономики, то стоящая перед ним задача раскладывается на три компонента: образование, исследовательская работа и инновации как превращение знаний в пользу. Если какая-то компонента упускается, вуз точно не сможет стать передовым или удержаться на передовых позициях. Сегодня нет ни одного вуза ни в России, ни в мире, одинаково успешно решающего все три задачи. Чаще всего проблема есть в каждой из трех, но это только подчеркивает необходимость работать над их решением.

Ответ на вопрос что?

Это обсуждение того, что, собственно, вуз планирует сделать. Начать необходимо с обсуждения цели. Большинство вузов сегодня пришло к пониманию, что цель не только обучение знаниям и навыкам, но, в первую очередь, воспитание выпускника, способного (умеющего и активно практикующего) включиться в созидательную профессиональную исследовательскую и инновационную деятельность еще во время учебы или сразу после выпуска.

Как это сделать?

Стартовая точка — определить образ «своего» абитуриента (да, все абитуриенты разные, но у абитуриентов каждого вуза есть обобщающие характеристики). Целеполагание: определить образ результата — целевого выпускника, которого вуз планирует создавать (обучать, воспитывать). Выстраивание образовательной программы становится выстраиванием пути от определенного вами старта до финиша.

Инструментарий: на сегодня это три наиболее востребованных инструмента — массовое проектное обучение, полноценное гибридное сетевое образование и помогающие организовывать образовательный процесс ИТ-платформы и продукты.

Именно ИТ-платформы и продукты позволяют выстраивать образовательные пространства, использовать новые методы и подходы, масштабировать на большие группы, не теряя качества, оптимально и эффективно использовать редкие, ценные дорогие ресурсы (время привлеченных ППС и экспертов, оборудование, время студентов). То есть позволяют вам осуществить ваши амбициозные планы, дают возможность достичь максимального эффекта с теми ресурсами, которые у нас есть.

Развить тему эксперты предполагают на ИОТ-слёте для ИТ-команд вузов, который пройдет 1−2 июня в Москве.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.