78% россиян мечтают о встрече с поэтами Серебряного века

Книжный сервис Литрес и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» к 145-летию Александра Блока провели исследование и узнали, хотели бы респонденты сходить на свидание с представителями поэзии Серебряного века, кого из них считают главным крашем и какой набор качеств и внешних характеристик их больше всего привлекает. 78% опрошенных непременно мечтают о личной романтической встрече с избранными поэтами.

Наиболее привлекательными качествами характера у поэтов Серебряного века стали бунтарство (42%), тонкое чувствование мира (40%) и искренность (38%). Среди внешних черт пользователям больше всего импонируют печальные, пронзительные глаза (32%), тёмные, либо золотые кудри (31%) и уверенный взгляд (30%).

Женщины отдали своё предпочтение Сергею Есенину и Владимиру Маяковскому: краши поделили первое место с одинаковым результатом в 41% голосов. Серебро — у Александра Блока (31%), крупнейшего представителя русского символизма. На третьей строчке расположился знаменитый поэт и драматург Николай Гумилёв (16%).

Мужская аудитория в качестве бесспорного лидера выделила русскую поэтессу и переводчицу Марину Цветаеву (48%). На втором месте — Анна Ахматова. Её результат — 38% голосов. Бронза — у Зинаиды Гиппиус (12%), ещё одной ярчайшей поэтической фигуры Серебряного века.

«Атмосфера Серебряного века — пьянящая, многообещающая, завораживающая. Это период больших открытий и разочарований, расцвета культуры, искусства и поэзии. Выбранные респондентками фавориты — Маяковский и Есенин — главные бунтари и романтики того времени. Ими сложно не очароваться. Наверняка многим женщинам хочется, чтобы им писали такие пронзительные строки, как “дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг” и “вы помните, вы всё, конечно, помните…”. Два провокатора, два гения с большим бесприютным сердцем, в котором так много страсти и отчаяния. Трепетный Блок с его циклом о Прекрасной Даме, конечно, им уступает, как и Николай Гумилёв. Хотя, надо признать, в то время у Гумилёва было невероятное количество почитательниц — даже несмотря на весьма скромные внешние данные. Так что он замыкает тройку крашей вполне заслуженно — как поётся в одной попсовой песне, он “то, что надо”.

С поэтессами того времени сложнее. Марина Цветаева и Анна Ахматова, бесспорно, заслуживают почётных мест среди самых желанных женщин Серебряного века. Но были и другие, которые просто не имели шанса войти в топ-3, — о них забыли, так как они вне школьного канона. Это и Елена Гуро, и Тэффи, и Черубина де Габриак, и Анна Баркова, и Мирра Лохвицкая, и София Парнок, и даже Ирина Одоевцева, которую помнят не столько по поэзии, сколько по мемуарам», — комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».

Определяющими критериями при выборе крашей стали симпатия к творчеству поэта (51%), черты характера, известные по дневникам и мемуарам (22%), и внешний облик (14%).

Пользователи в качестве идеального совместного времяпрепровождения с поэтами предпочли бы разговор обо всём на свете (52%). 20% мечтают послушать, как их краш читает стихи, а 12% хотят задать волнующие их вопросы о судьбе и смысле творчества.

Больше всего респондентов привлекает в Серебряном веке как в исторической эпохе драматизм и расцвет культуры на фоне исторических катаклизмов (50%).