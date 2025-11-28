Россияне стали чаще выбирать книги о ментальном здоровье

Книжный сервис КИОН Строки обратил внимание на такие популярные явления в сфере психологии, как ROMO, FOMO и JOMO и решил проанализировать, как изменились предпочтения россиян в категории психологии. Выяснилось, что в 2025 году пользователи отдавали свое предпочтение книгам по замедлению и избавлению от стресса, чем литературе по достижению целей.

В последнее время термины FOMO (Fear of Missing Out), ROMO (Relief of Missing Out) и JOMO (Joy of Missing Out) набирают популярность. Они обозначают страх упущенной возможности, принятие упущенной возможности и наслаждение ею соответственно.

В связи с этим книжный сервис КИОН Строки проанализировал, как изменился рейтинг книг по психологии и саморазвитию с 2024 по 2025 годы. По сравнению с предыдущим, в 2025 году первое место в рейтинге по психологии и саморазвитии сервиса КИОН Строки заняла книга “Инструкция к себе” Валентины Паевской, основной темой которой является избавление от стресса и восстановление собственной энергии. В 2024 году же лидером топа было произведение Наполеона Хилла “Думай и богатей”.

В текущем году стал более заметен тренд на поиск выхода из состояния стресса и принятие себя: на втором месте в текущем году оказалась книга Натальи Кисельниковой “Со мной все в порядке. Доказательная психология для ментального здоровья”, путеводитель по ментальному здоровью. А на третьем “Почему мне плохо, когда все вроде хорошо. Реальные причины негативных чувств и как с ними быть” Андерса Хансена. В топ-5 также вошли “Психотерапия на каждый день. 100 техник для счастливой и спокойной жизни” Саши Бахим и “Один на один с жизнью. Книга, которая поможет найти смысл” Ильи Латыпова.

Тем не менее, произведения по достижению целей не ушли из рейтинга. На шестом месте культовая книга Наполеона Хилла “Думай и богатей” о пути к успеху, а на седьмом — “Внутренняя опора. В любой ситуации возвращайтесь к себе” Анны Бабич, рассказывающая об инструментах для проработки психологических установок, которые мешают двигаться вперед.

В топ-10 также вошли “Как перестать беспокоиться и начать жить” Дейла Карнеги, “5 языков любви” Гэри Чепмена и “Люби себя — не важно, с кем ты” Евы-Марии Цурхорст.

“Рейтинг книг по психологии 2025 года в целом отражает наиболее популярные запросы к психологу: по статистике платформы Alter, в первой “пятерке” чаще всего встречаются такие темы как самооценка и уверенность в себе, сложности с управлением эмоциями, тревога и депрессия — слегка меняется лишь порядок, в зависимости от пола и возраста. У людей от 18 до 35 лет в топ-5 запросов также входят ощущение эмоционального истощения и прокрастинация, а у группы старше 35 — отношения с партнером. При этом вопросы достижения целей, карьеры и профессиональной реализации у всех находятся в конце списка — лишь на 7-10 строчке, — комментирует клинический директор психологической платформы Alter, клинический психолог Анастасия Черткова. — Сдвиги в рейтинге книг в сторону актуальных запросов на терапию, вероятно, происходят потому, что со времен пандемии мы живем в режиме длительного стресса и кризиса — в таких обстоятельствах люди закономерно учатся справляться и поддерживать себя, так как нужно адаптироваться к постоянно меняющемуся контексту. Рост общей психологической грамотности также играет свою роль: читатели целенаправленно выбирают качественную литературу, которая углубляет понимание собственного состояния и реакций и дает проверенные практики восстановления. Поэтому в топе оказываются книги, которые учат регулировать эмоции, трезво относиться к стрессу и бережно заботиться о своем ментальном благополучии — все больше людей осознают, что это фундамент, без которого реализовать карьерные, финансовые и другие цели крайне сложно.”