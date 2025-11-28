Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойСанкт-ПетербургЗавершились съемки многосерийной мелодрамы «Жёны спасателей»

Завершились съемки многосерийной мелодрамы «Жёны спасателей»

T1
By T1
65
жены спасателей - сериал - драма
Фото телеканала «Россия»

В Санкт-Петербурге подошли к концу съемки многосерийной мелодрамы «Жёны спасателей» режиссера Елены Яковлевой. Главные роли исполняют Иван Оганесян, Юлия Подозерова, Татьяна Арнтгольц, Алексей Бардуков, Мария Лопатина, Сергей Рудзевич, Эмиль Гас, Анна Потакова, Алексей Нилов и другие. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

В центре сюжета – суровые будни и личная жизнь сотрудников МЧС, их непростые отношения с женами и детьми. Это история нескольких пар: Владимира (Иван Оганесян) и Марины (Юлия Подозерова) Резвановых, Егора (Алексей Бардуков) и Виктории (Татьяна Арнтгольц) Лариных, Михаила Глебова (Сергей Рудзевич) и Анастасии Яковлевой (Мария Лопатина), Дениса Фадеева (Эмиль Гас) и Дарьи Юрченко (Анна Потакова). Главные героини – жены тех, кто ежедневно рискует жизнью, спасая других. Но однажды приходит их черед стать спасительницами. Каждую ждет своя горькая правда, свое испытание и тяжелая борьба за счастье.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Предыдущая статья
78% россиян мечтают о встрече с поэтами Серебряного века
Следующая статья
Ханде Эрчел представила фильм «Два мира, одно желание» на премьере в Москве

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru