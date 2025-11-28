Завершились съемки многосерийной мелодрамы «Жёны спасателей»

В Санкт-Петербурге подошли к концу съемки многосерийной мелодрамы «Жёны спасателей» режиссера Елены Яковлевой. Главные роли исполняют Иван Оганесян, Юлия Подозерова, Татьяна Арнтгольц, Алексей Бардуков, Мария Лопатина, Сергей Рудзевич, Эмиль Гас, Анна Потакова, Алексей Нилов и другие. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

В центре сюжета – суровые будни и личная жизнь сотрудников МЧС, их непростые отношения с женами и детьми. Это история нескольких пар: Владимира (Иван Оганесян) и Марины (Юлия Подозерова) Резвановых, Егора (Алексей Бардуков) и Виктории (Татьяна Арнтгольц) Лариных, Михаила Глебова (Сергей Рудзевич) и Анастасии Яковлевой (Мария Лопатина), Дениса Фадеева (Эмиль Гас) и Дарьи Юрченко (Анна Потакова). Главные героини – жены тех, кто ежедневно рискует жизнью, спасая других. Но однажды приходит их черед стать спасительницами. Каждую ждет своя горькая правда, свое испытание и тяжелая борьба за счастье.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.