9-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ)

9-й Московский еврейский кинофестиваль подготовил обширную программу на четырёх городских площадках. Зрители получат возможность посетить около 50 кинопоказов картин из 11 стран, в том числе – премьеры художественных и документальных лент российского, индийского, сербского, аргентинского производства. В их сюжетах – реальные истории из жизни диаспор на каждом континенте, авторские исследования прошлого, настоящего и будущего, эксперименты молодых авторов. Площадками МЕКФ в этом году станут киноцентр «Октябрь», ГУМ Кинозал, Центр «Зотов» и Еврейский музей и центр толерантности.

Генеральный продюсер Московского еврейского кинофестиваля Егор Одинцов:

«Мы каждый год говорим о том, что нам очень важно подчёркивать профессионализм нашего фестиваля. Да, мы еврейский кинофестиваль, но мы кинофестиваль – в программе должны быть фильмы высокого качества, которые оценят члены жюри не менее высокого качества. На 90% вся программа фестиваля – это российские премьеры. Что касается конкурсных программ, по традиции это фильмы, которые будут показаны впервые. Хочется верить, что зритель будет помнить об эксклюзивности наших конкурсных показов».

Фестивалю дадут старт в киноцентре «Октябрь»: на церемонии будет вручен специальный Приз имени Якова Каллера «За лучший российский фильм года на еврейскую тему» и Почётный приз за вклад в развитие еврейского кинематографа.

Президент ФЕОР, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, председатель Попечительского совета МЕКФ, раввин Александр Борода: «Московский еврейский кинофестиваль продолжает развиваться и укреплять свой статус как одного из самых крупных культурных событий столицы. В прошлом году мы показали фильмы из 11 стран, в этом году число стран-участников достигло 15. Это буквально кинокартины со всего мира. И логично, что в будущем мы станем международным фестивалем, возможно, что начиная с 10-го, юбилейного фестиваля, начнется новая веха его развития. С одной стороны, многообразие фильмов этого года отражает и многообразие всего мира, но с другой стороны, мы видим, что несмотря на внешние различия, все мы говорим «на одном языке». Повсюду люди сталкиваются со схожими проблемами, решают похожие вопросы, размышляют о ценности человеческой жизни, о религии, семье, любви. Фильмы этого года задают много сложных, неудобных вопросов: например, что важнее – безукоризненное соблюдение традиций или отношения между людьми? Что значит осознанно выбирать религию? Как справиться со старыми обидами ради будущего семьи? Готовых ответов на эти вопросы нет, но мы приглашаем каждого гостя и участника фестиваля к открытому обсуждению, глубокому и трепетному взгляду на разные вещи».

Фильмом открытия этого года станет картина британского режиссёра Джонатана Глейзера «Зона интересов», победитель премии «Оскар» 2024 года в номинациях «Лучший звук» и «Лучший фильм на иностранном языке». По сюжету, будни семьи Рудольфа Хёсса, коменданта концентрационного лагеря Освенцим, протекают на садовом участке, отделённом от лагеря высоким забором. Иллюзорная граница между собственным благополучием и чужим горем, беззаботностью и болью оказывается проницаемой для непримиримых противоречий человеческих деяний: в фильме, снятом без единой сцены насилия, насилие незаметно оказывается одной из домашних забот.

Председателем жюри стал российский кинорежиссёр и сценарист Алексей Герман-младший. В состав коллегии основного конкурса вошли киновед, отборщик Ситора Алиева; актриса Софья Лебедева; продюсер и сценарист Роман Кантор. Среди членов жюри конкурса документального кино: продюсер Ольга Ерофеева-Муравьёва; куратор кинопроектов Полина Прибытько; режиссёр-документалист Иван Власов. Короткометражные проекты оценят актёр Владислав Ценёв; художник по костюмам Анна Кудевич; куратор кинопроектов и киновед Сергей Дёшин.

Кинорежиссёр и сценарист, председатель 9-го Московского еврейского кинофестиваля Алексей Герман-младший: «Это нужный и правильный фестиваль – русское, советское искусство неразрывно связано с еврейством. Огромное количество выдающихся мастеров, тех, кто сформировал и создал наш кинематограф, были евреями и оставили в нём большой след. Замечательно, что фильм открытия – не только титулованная, но и важная для кинематографии картина. В наше разное и сложное время то, что фестиваль состоится, внушает хорошее ощущение. Убеждён, что будет много интересного кино».

Программным директором фестиваля в 2024 году стал Сергей Сдобнов – куратор комплексных проектов Дома культуры «ГЭС-2», писатель, создатель публичной программы кинотеатра «Пионер» (2018-2023), продюсер культурных проектов. Сергей сформирует программы игрового кино, а также будет отвечать за концептуализацию остальных программ фестиваля.

В основной конкурс вошли шесть картин. География обширна: в программе – фильмы из Израиля, Венгрии, США, Шри-Ланки, Канады и Италии. Фестиваль традиционно стремится к жанровому многообразию, и зрители увидят драму Майи Кениг «Млечный путь» о матери-одиночке; семейную трагикомедию Адама Брайера «Всё о Левковичах» о преодолении поколенческих разногласий; биографическую драму Финна Тейлора «Проспект гигантов», в которой дружбе «все возрасты покорны»; пронзительный фильм Марко Кармела «Аругам Бей» о путешествии, меняющем жизнь; музыкальную комедию Дэниела АМ Розенберга «Не кошер», где певица-неудачница ищет свой жизненный путь; историческую драму Марко Беллоккьо «Похищенный» об отчаянной попытке сохранить семейную память и вернуться к корням.

Программный директор фестиваля Сергей Сдобнов:

«Программа в этом году сложилась вокруг судьбы маленького человека на фоне Большой истории, песчинки, от которой часто мало что зависит. Зная это, надо жить дальше. Судьбу героев выбранных картин часто меняет случайность, и даже после встречи с тем, что ты не выбирал, человек пытается сохранить себя. А зрителям мы предлагаем вместе с нами подумать, какая история на самом деле является Большой: история мировой катастрофы или девушки, которая продает свое молоко, чтобы выжить».

Куратор программы документального кино – Егор Сенников, куратор, кинокритик, писатель, журналист, куратор кинотеатра «Пионер» и создатель проекта «Сьерамадре». В число участников вошли американская картина «Жили здесь» о проекте «Столперштейн», посвящённом памяти жертв нацизма; фильм «999: Забытые девушки» о судьбах депортированных в Освенцим женщин; израильский проект-исследование жизни ультраортодоксальной пары и их сына с расстройством аутистического спектра «Втроём»; кинолента «Зови меня танцором» о талантливом танцоре из Мумбаи; картина «Между камнем и цветком» о семейном исследовании Джини Милгром; американо-чешский фильм «Фиоретта» про миссию Рэнди Шёнберга – поиск произведений искусства, похищенных нацистами.

Куратор программы документального кино Егор Сенников: «Документальная программа этого года строится на поиске ответов в прошлом и попытке понять, как события, эмоции и травмы могут влиять на нас сегодня. Фильмы рассказывают о людях, которые пускаются в путешествия ради понимания своих корней, преодолевают утраты и сохраняют память о тех, кто жил до них. Эти истории затрагивают самые разные аспекты жизни и позволяют зрителям глубже понять себя и свой путь».

В этом году в программу фестиваля под руководством главного редактора киностудии «Ленфильм», программного директора фестивалей «ГорькийFest» и «Окно в Европу» Андрея Апостолова также вернутся ретроспективные фильмы еврейской тематики. Объединяющая их тема – «Верной дорогой идёте, товарищи! Евреи и социальная навигация Советской России в 30-е годы». Картины «Горизонт», «Возвращение Нейтана Беккера» и «Искатели счастья» расскажут о художественно реконструируемых траекториях еврейской миграции.

Полюбившаяся гостям VR-программа возвращается, чтобы представить киноновинки, созданные при помощи одной из самых перспективных технологий. Куратор программы – режиссёр, куратор VR-проектов, лауреат Webby Awards Георгий Молодцов.

Образовательная программа фестиваля, подготовленная директором ОРТ в России, сопредседателем Лимуд Москва и экспертом в области управления НКО Михаилом Либкиным, в этом году включает обсуждения картин, дискуссии и мастер-классы.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля в киноконцертном комплексе «Мосфильм» назовут победителей в следующих номинациях:

Лучший фильм.

Лучший художественный короткометражный фильм.

Лучший документальный полнометражный фильм.

Лучший документальный короткометражный фильм.

Приз жюри.

Завершит киносмотр французская комедия Ноэ Дебре «Хороший мальчик». В истории о маленькой семье сына и матери, оказывающихся последними евреями в пригороде, комическое соседствует с лирикой, а пугающий выход из зоны комфорта оборачивается путём к большому счастью.

Элементом церемоний открытия и закрытия станет специальная программа от режиссёра театра, кино и перфомансов Андрея Сильвестрова.