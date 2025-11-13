Оплата публикаций

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет.

А GTA VI выйдет?

Скриншот с сайта Студии Rockstar Games

Очередное разочарование для фанатов: релиз Grand Theft Auto VI снова отложен. Вместо обещанной весны 2025 года игра увидит свет только осенью 2026-го.

Студия Rockstar Games объяснила перенос на ноябрь 2026 года стремлением «довести игру до совершенства». Для сообщества геймеров, ждущих продолжение уже более 12 лет, это известие стало горькой пилюлей.

Ожидается, что GTA VI, сюжет которой построен вокруг пары преступников Джейсона и Люсии в штате Леонида, станет главным блокбастером десятилетия. На её фоне даже рекордные продажи Red Dead Redemption 2 и многомиллиардные доходы GTA V могут померкнуть. Однако насладиться этим зрелищем игроки смогут лишь спустя полтора года

