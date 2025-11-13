А GTA VI выйдет?

Очередное разочарование для фанатов: релиз Grand Theft Auto VI снова отложен. Вместо обещанной весны 2025 года игра увидит свет только осенью 2026-го.

Студия Rockstar Games объяснила перенос на ноябрь 2026 года стремлением «довести игру до совершенства». Для сообщества геймеров, ждущих продолжение уже более 12 лет, это известие стало горькой пилюлей.

Ожидается, что GTA VI, сюжет которой построен вокруг пары преступников Джейсона и Люсии в штате Леонида, станет главным блокбастером десятилетия. На её фоне даже рекордные продажи Red Dead Redemption 2 и многомиллиардные доходы GTA V могут померкнуть. Однако насладиться этим зрелищем игроки смогут лишь спустя полтора года