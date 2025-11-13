Праздник «День села Зюзино» объединил жителей муниципального округа

6 ноября в ГБУ «Мой досуговый центр «Атлант»» состоялся районный праздник «День села Зюзино». Мероприятие объединило не только нынешних жителей округа, но и тех, кто когда-то переехал из этих мест, сохранив в сердце любовь к своей малой родине и тёплые воспоминания о ней.

Программа праздника была насыщенной: для гостей выступил ансамбль с народными песнями, прошли интересные викторины и веселые конкурсы. Кульминацией события стали истории старожилов района — тёплые воспоминания из детства и рассказы о том, как район Зюзино выглядел раньше, до современных преобразований.

«Я родилась в селе Зюзино в 1956 году — так и записано в моём свидетельстве о рождении. Для нас это не просто место, это малая родина, с которой есть что сравнивать. Благодаря моему сыну я побывала в разных странах, и после каждой поездки, возвращаясь домой, в самолете пела: «Широка страна моя родная…». Я убедилась: лучше и краше нашей родины, особенно малой, — нет ничего. Всё начиналось здесь. Помню, как в первом классе мы ходили в Зюзинский лес, ныне Битцевский парк, брали маленькие саженцы деревьев и сажали их. У моего дома до сих пор растет та самая береза — живая память моего детства. А вишнёвый сад… Его аромат остался со мной навсегда. Даже сейчас, когда я прохожу мимо, мне чудится тот сладкий запах», — поделилась воспоминаниями жительница Зюзино.

Глава муниципального округа Зюзино Виктория Шатова отметила неоценимый вклад жителей в развитие и благоустройство района, подчеркнув, что все позитивные преобразования являются результатом общих усилий: «Облик нашего Зюзино меняется к лучшему благодаря вашим добрым рукам и любящим сердцам. Спасибо за то, что вкладываете душу в свой дом, свой двор, свой район. Мы искренне ценим вашу поддержку и будем продолжать совместную работу по благоустройству, чтобы жизнь в районе становилась еще комфортнее и уютнее для всех».

Депутат Московской городской Думы Екатерина Раззакова, обращаясь к гостям мероприятия, подчеркнула значимость живого диалога для сохранения связи между поколениями и развития района: «Такие встречи — лучшая инвестиция в наше общее будущее. Они укрепляют дух сообщества, что особенно ценно для района с такой богатой историей, как Зюзино. Видеть в этот вечер столько жителей округа, собраться практически в географическом центре Москвы — это дорогого стоит!»

Душевность и семейную атмосферу праздника создавали сами гости: многие принесли угощения, выращенные на своих участках. Праздничные столы поражали разнообразием: душистые компоты, свежие ягоды, ароматные варенья и хрустящие соленья.

За общим столом зюзенцы с удовольствием делились не только яствами, но и семейными рецептами, историями домашних традиций и ритуалов.

Гости унесли с собой сувениры, а вместе с ними особое тепло этого вечера. Искренние улыбки, крепкие рукопожатия, душевные разговоры с соседями и новые знакомства — вот что создало неповторимую атмосферу праздника и оставило в сердце каждого чувство общности и принадлежности к любимому району.

Фото предоставлено пресс-службой Главы муниципального округа Зюзино Виктории Шатовой