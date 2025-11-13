Ник Кейв рассказал о новом драматическом сериале «Смерть Банни Манро»

Когда Ник Кейв впервые лицезрел Мэтта Смита в образе Банни Манро — озабоченного торгового представителя из своего романа «Смерть Банни Манро» (2009), он был поражен.

«В книге Банни — не мастак своего дела: его цель — переспать с каждой, кто попадется на глаза. Он — незадачливый ловелас, которого женщины воспринимают как объект насмешек», — поясняет Кейв. «В отличие от него, Мэтт обладает сексуальностью, что добавляет образу глубины, отсутствовавшей в оригинальном Банни. Когда Банни в исполнении Мэтта пытается соблазнить женщин, им это, кажется, нравится, он притягивает их».

Мрачная ироничная история музыканта из Австралии, посвященная страстям, чувству вины и скорби, была адаптирована для телевидения. В сериале звезда «Доктора Кто» и «Короны» Смит играет роль мужчины, переживающего кризис после самоубийства жены.

Похитив сына, Банни отправляется в безумное путешествие, отчаянно цепляясь за работу и похоть, в то время как все вокруг рушится. Смит признался, что согласился на роль Банни сразу после знакомства с Кейвом, увидев в ней «потрясающую возможность и вызов сыграть человека, доведенного до предела горем, сексом и жизнью».

Кейв возвращается к одному из своих самых противоречивых персонажей, утверждая, что Банни не абсолютно плох. «Когда я смотрю на Банни, я не вижу в нем чего-то чудовищного», — говорит он. «Он — сломанный человек, борющийся с горем, со своим наследием и со всем, что делает нас людьми». Смит согласен, добавляя, что его версия Банни более соблазнительна и опасна: его привлекательность делает его падение более заметным. «Он эгоистичен и труден, но при этом забавен, безумен и в некоторой степени харизматичен», — объясняет актер. «Он — человек, и я увидел в нем хорошее, нашел его довольно забавным и очень привязался к нему».

Именно это сочетание отвращения и сочувствия делает историю такой эмоционально заряженной. Смит подчеркивает, что, несмотря на хаос, это «действительно трогательная история об отце и сыне». Кейв подтверждает, добавляя, что после рассказов о Банни ему хочется обнять своих детей: «Это напоминание об уязвимости наших детей и о необходимости поддерживать их, пока не стало слишком поздно».

