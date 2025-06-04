Правительство Нижегородской области и 2050.ЛАБ будут развивать инклюзивный дизайн

Нижегородская область и 2050.ЛАБ расширяют сотрудничество в сфере инклюзивного промышленного дизайна. Соглашение о взаимодействии подписано в рамках X конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

На форуме «ЦИПР-2025», проходящем в Нижнем Новгороде, заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. Подписи под документом поставили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская.

Сотрудничество предусматривает реализацию совместных программ по внедрению инклюзивных решений в транспортной инфраструктуре региона, а также просветительскую работу с промышленными предприятиями по вопросам проектирования доступной среды.

«Нижегородская область – один из ведущих центров машиностроения. У нас производятся в том числе электробусы, трамваи и автобусы, востребованные не только в регионе, но и по всей стране. Вместе с тем мы стремимся развивать проекты цифровой инклюзии и доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудничество с центром промдизайна 2050.ЛАБ, уделяющим особое внимание инклюзивному направлению, позволит масштабировать накопленный опыт и сделать транспорт и технологии ещё более удобными и доступными для всех жителей», – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская отметила: «Развитие инклюзивных проектов – не просто один из перспективных трендов индустрии промдизайна. Это ещё и очень важная социальная функция. Мы стремимся создавать универсальные продукты, удобные и красивые. Студия является участником Национального инклюзивного договора. А активная работа с правительством Нижегородской области – следующий шаг в создании универсальных дизайн-продуктов».

На сегодняшний день в Нижегородской области реализованы уникальные для России решения в области доступного транспорта. Регион стал первым, где внедрён стандарт дизайна цифровых табло общественного транспорта, разработанный с учётом потребностей людей с ОВЗ. Табло установлены на 120 электробусах, более 100 автобусах и новых трамваях «МиНиН».

Отдельное внимание в соглашении уделено вопросам подготовки предложений для федеральных органов власти по включению инклюзивных решений в систему государственной поддержки.

Примеры успешных решений 2050.ЛАБ включают адаптированные пространства для пассажиров с инвалидностью в поездах «Иволга 3.0», ЭП2ДМ, метро «Москва 2024» и «Балтиец». Проекты, созданные по заказу АО «ТМХ», предусматривают создание санузлов, специальных зон для размещения колясок, контрастной подсветки для слабовидящих и других элементов универсального дизайна.

Напомним, что X конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») проходит в Нижнем Новгороде с 2 по 5 июня 2025 года. Мероприятие организовано при поддержке Правительства РФ, Минцифры России и правительства Нижегородской области в рамках реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Национальный инклюзивный договор (НИД) — публичное принятие компаниями и НКО обязательств внедрять инклюзивные практики и создавать безбарьерную среду. Национальный инклюзивный договор — основной элемент всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив «Открыто для всех», направленного на повышение доступности товаров и услуг для людей с инвалидностью.