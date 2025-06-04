Уникальный личный архив летчика-аса Ивана Кожедуба передали в Музей Победы

4 июня в Музее Победы прошла передача реликвий маршала авиации, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Фонды музея пополнили фотографии, документы, поздравительные открытки, которые разыскали и выкупили в Канаде наши соотечественники. Событие состоялось в преддверии знаменательной даты — 8 июня исполняется 105-лет со дня рождения прославленного летчика-аса.

Реликвии в музей на Поклонной горе передали руководитель и координатор движения по возвращению в Россию орденов, медалей и военных реликвий «Долгая дорога домой» Виталий Шиян и Марина Самсонова. Они рассказали о том, как в 1990-е уникальные материалы были вывезены из России, а позднее некоторые предметы стали появляться на аукционах в Канаде. Участники военно-исторического клуба «191-я стрелковая дивизия» и движения «Долгая дорога домой» выкупали их за свой счет.

«Музей Победы мы считаем наилучшим местом для хранения архива летчика-аса. Мы сегодня посмотрели экспозиции музея и еще раз убедились в том, что это один из лучших музеев России. Люди здесь могут проникнуться русским духом, духом Победы», — поделился руководитель движения по возвращению в Россию орденов, медалей и военных реликвий «Долгая дорога домой» Виталий Шиян.

«Очень важно, чтобы переданные реликвии увидели дети. Важно, чтобы молодое поколение узнавало о наших героях, чтобы ребята смогли «примерить» их подвиг, задать себе вопрос: «А как бы я поступил на месте героя?» Я сама работаю воспитателем в детском доме в Ленобласти. Мы проводим с ребятами занятия, показываем им награды времен Великой Отечественной, рассказываем об их славных владельцах. Ребята занимаются поисковой деятельностью. Так проходит работа по сохранению и передаче памяти», — сказала координатор движения по возвращению в Россию орденов, медалей и военных реликвий «Долгая дорога домой» Марина Самсонова.

В фонды Музея Победы поступило более 100 личных фотографий — снимки Ивана Никитовича периода 1950-1980-х годов, на которых запечатлены встречи летчика с однополчанами, с космонавтами в Звёздном городке, с трудящимися авиазавода в Чехословакии, с военнослужащими стран Варшавского договора и КНДР.

Среди уникальных раритетов — карта Генерального штаба Красной армии с областью государственных интересов Германии 1946 года, рабочая тетрадь с записями Кожедуба — члена государственной экзаменационной комиссии Краснознамённой военно-воздушной академии 1961 года, рукописные черновики письма Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу с обращением по личным вопросам. Также в числе новых поступлений — открытки, памятные адреса и поздравительные телеграммы от однополчан, высших военачальников авиации и генерального штаба, приглашения на торжественные мероприятия и многое другое.