VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваУникальный личный архив летчика-аса Ивана Кожедуба передали в Музей Победы

Уникальный личный архив летчика-аса Ивана Кожедуба передали в Музей Победы

editor
By editor
71
личный архив ивана кожедуба

4 июня в Музее Победы прошла передача реликвий маршала авиации, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Фонды музея пополнили фотографии, документы, поздравительные открытки, которые разыскали и выкупили в Канаде наши соотечественники. Событие состоялось в преддверии знаменательной даты — 8 июня исполняется 105-лет со дня рождения прославленного летчика-аса.

Реликвии в музей на Поклонной горе передали руководитель и координатор движения по возвращению в Россию орденов, медалей и военных реликвий «Долгая дорога домой» Виталий Шиян и Марина Самсонова. Они рассказали о том, как в 1990-е уникальные материалы были вывезены из России, а позднее некоторые предметы стали появляться на аукционах в Канаде. Участники военно-исторического клуба «191-я стрелковая дивизия» и движения «Долгая дорога домой» выкупали их за свой счет.

личный архив ивана кожедуба

«Музей Победы мы считаем наилучшим местом для хранения архива летчика-аса. Мы сегодня посмотрели экспозиции музея и еще раз убедились в том, что это один из лучших музеев России. Люди здесь могут проникнуться русским духом, духом Победы», — поделился руководитель движения по возвращению в Россию орденов, медалей и военных реликвий «Долгая дорога домой» Виталий Шиян.

«Очень важно, чтобы переданные реликвии увидели дети. Важно, чтобы молодое поколение узнавало о наших героях, чтобы ребята смогли «примерить» их подвиг, задать себе вопрос: «А как бы я поступил на месте героя?» Я сама работаю воспитателем в детском доме в Ленобласти. Мы проводим с ребятами занятия, показываем им награды времен Великой Отечественной, рассказываем об их славных владельцах. Ребята занимаются поисковой деятельностью. Так проходит работа по сохранению и передаче памяти», — сказала координатор движения по возвращению в Россию орденов, медалей и военных реликвий «Долгая дорога домой» Марина Самсонова.

В фонды Музея Победы поступило более 100 личных фотографий — снимки Ивана Никитовича периода 1950-1980-х годов, на которых запечатлены встречи летчика с однополчанами, с космонавтами в Звёздном городке, с трудящимися авиазавода в Чехословакии, с военнослужащими стран Варшавского договора и КНДР.

личный архив ивана кожедуба

личный архив ивана кожедуба

личный архив ивана кожедуба

Среди уникальных раритетов — карта Генерального штаба Красной армии с областью государственных интересов Германии 1946 года, рабочая тетрадь с записями Кожедуба — члена государственной экзаменационной комиссии Краснознамённой военно-воздушной академии 1961 года, рукописные черновики письма Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу с обращением по личным вопросам. Также в числе новых поступлений — открытки, памятные адреса и поздравительные телеграммы от однополчан, высших военачальников авиации и генерального штаба, приглашения на торжественные мероприятия и многое другое.

Предыдущая статья
За вдохновением – в старую Москву
Следующая статья
Африка в Музее Востока

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru