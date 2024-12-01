Ахалтекинские скакуны и овечки породы уэссан на ВДНХ

Ежегодно 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Этот праздник посвящен всем птицам и зверям, которых приручил человек. Его учредили защитники природы для того, чтобы люди не забывали об ответственном отношении к домашним животным. На главной выставке страны всегда уделяли особое внимание животноводству. В конце 1930-х и середине 1950-х годов здесь были созданы целые городки для показа лучших представителей различных сельскохозяйственных пород. Сейчас на ВДНХ с домашними животными можно познакомиться на «Городской ферме». Желающие узнать больше о лошадях могут посетить Центр национальных конных традиций.

Статные орловские рысаки и козы с уникальным пухом

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) в Москве была открыта летом 1939 года. Она демонстрировала, какой подвиг жители страны совершили в аграрном секторе за 20 лет существования советской власти. К началу работы выставки был построен животноводческий городок, в состав которого входил целый комплекс деревянных временных зданий. Там располагались образцовые конюшни, скотные дворы, свинарники, овчарни и другие постройки. После Великой Отечественной войны на этой территории началась реконструкция. В 1953–1954 годах были построены новые павильоны из кирпича в стиле скотных и конных дворов русских усадеб XVIII–XIX веков. Животноводческий городок занимал значительную площадь ВДНХ — 40 гектаров, на которых располагалось 79 павильонов.

В Советском Союзе большое внимание уделялось развитию коневодства. На ВДНХ для демонстрации лучших пород лошадей по проекту архитектора М.М. Титова были построены три павильона — № 40, 41 и 43. Здесь можно было увидеть знаменитых орловских рысаков, донских лошадей, русских верховых и русских тяжеловозов. А еще в павильонах читали лекции специалисты и проводились встречи коневодов для обмена опытом. Всего на ВДНХ в 1950-е годы были представлены 200 лошадей 29 пород. Рядом с павильонами работал выводной круг для показа лучших животных.

Например, в 1958-м на чемпионате по демонстрации ахалтекинский породы рекордсменом стал конь по кличке Абсент. В 1960 году этот жеребец и спортсмен Сергей Филатов выиграли золотую медаль на Олимпийских играх в Риме. В истории советского конного спорта такая высокая награда была завоевана впервые. Затем в 1964-м на Олимпийских играх в Токио Сергей Филатов и конь Абсент выиграли две бронзовые медали в личном и командном первенстве.

Познакомиться с породами свиней можно было в трех корпусах павильона «Свиноводство». В каждом из них демонстрировались лучшие представители и их потомство. При корпусах имелись просторные выгульные дворики с душевыми для купания свиней. Всего на выставке показывали около 300 хряков и свиноматок, привезенных из лучших совхозов и колхозов страны. Рекордсменов представляли посетителям ВДНХ на специальном выводном кругу.

Один из корпусов, павильон № 47, сохранился до наших дней. Здание было построено по проекту архитекторов А.О. Колесниченко, Г.Г. Савинова и М.Я. Ручко. Его фасад отделан белой штукатуркой и красным кирпичом. Главный вход украшен треугольным фронтоном и двумя барельефными изображениями свиней. Вдохновили скульпторов и архитекторов реальные представители крупной белой породы, которых держали на ВДНХ. Предположительно, прототипом фигуры на одном из барельефов был хряк Драчун, на втором изображена свиноматка, чья кличка неизвестна. Вводный зал павильона № 47 был посвящен различным методам выращивания свиней в Советском Союзе. В нем также действовал кинолекционный зал, где проводились лекции и показывали документальные фильмы. Сейчас здесь располагается «Дом ремесел».

Красивых тонкорунных баранов можно было увидеть в павильоне «Овцеводство». Проектировали это здание архитекторы А.О. Колесниченко, Г.Г. Савинов. Его белые оштукатуренные стены украшают четыре пилястры из красного кирпича, каждую из которых венчает барельефное изображение овечьей головы. В советские годы в павильоне рассказывали о методах выращивания этих животных и демонстрировали их. Овцы делились на три группы: тонкорунных, с тонкой и полутонкой шерстью и с грубой шерстью. Всего в экспозиции были представлены около 270 овец 50 пород и породных групп. Посетителям также показывали коз, дающих теплую шерсть и мягкий пух. Среди них были и оренбургские козы, из чьего тонкого пуха производят знаменитые платки.

Первый музей лошади, ахалтекинские скакуны и дружелюбные барашки

В наши дни на ВДНХ сохраняют традиции демонстрации образцового содержания животных. Несколько лет назад в трех павильонах «Коневодство» провели реконструкцию с элементами реставрации. В них разместился Центр национальных конных традиций. В него также включили выводной круг.

В павильоне № 42 «Животноводство», построенном в 1952 году по проекту архитектора В.М. Моргулиса для показа племенных животных, сейчас находится конный театр и интерактивный музей лошади, включающий восемь выставочных залов. В них посетители могут узнать, как выглядела первая лошадь и какие этапы эволюции прошли эти животные. Помимо этого, там знакомят с профессиями конного мира и школами верховой езды. Во всех залах есть репродукции картин и копии скульптур, посвященных лошадям. Кроме того, в музее можно погулять с конем по виртуальному пространству и сделать эффектную фотографию на память.

В конном театре Кремлевской школы верховой езды проводят яркие представления. В его репертуаре — музыкальные костюмированные конные спектакли с использованием постановочного света и современных видеомэппинг-технологий. Вход по билетам.

В павильоне № 43 сейчас работает демонстрационная конюшня. Примечательно, что в этом здании сохранились барельефы и историческое убранство интерьера. Пространство павильона разделяется колоннами на три части. Справа и слева от прохода располагаются 43 денника. Сейчас здесь проводят экскурсии, на которых посетителей знакомят с историей коневодства и правилами содержания животных. Все конюшни оборудованы по мировым стандартам — душем, солярием и кондиционером для комфортного проживания лошадей. Приобрести билет для посещения конюшни можно здесь.

В Центре национальных конных традиций на ВДНХ каждый год в сентябре проводится выставка лошадей ахалтекинской породы и чемпионат России лошадей арабской породы. Увидеть чистокровных скакунов и зрелищные соревнования может любой желающий — вход на трибуны свободный. На ВДНХ также проводились Дни орловского рысака. Главная особенность породы — наследственно закрепленная способность к резвой рыси. Благодаря этому орловские лошади стали знамениты на весь мир.

Тем, кто желает полюбоваться симпатичными козочками и овечками, стоит отправиться на «Городскую ферму» ВДНХ. Это уникальный семейный парк развлечений и развития. Взрослые и дети здесь могут ближе познакомиться с домашними животными, узнать о культуре фермерства разных регионов, посетить мастер-классы, лекции и другие мероприятия. На «Городской ферме» живут около 90 домашних животных, например, самка северного оленя по кличке Сказка, ослица Глаша, альпака Педро, еноты Маша, Луи и Света, а также овцы, бараны, куры, утки, корова породы зебу, нутрии. Все животные очень милые и дружелюбные.

Недавно на «Городской ферме» ВДНХ появилась новая обитательница — шетлендский пони Пчелка. Этой очаровательной лошадке всего четыре года. На ВДНХ она приехала из подмосковного сафари-парка. Пчелка пока немного застенчива и только привыкает к контакту с людьми. Зоологи гуляют с ней по ферме и приучают к ежедневному уходу.

Помимо этого, осенью сюда переехали два карликовых барашка самой маленькой в мире породы уэссан. Высота взрослого животного в холке не превышает 50 сантиметров, а вес — не более 20 килограммов. Новых обитателей, шестимесячного Юлика и семимесячного Чарли, привезли из Пензенского зоопарка. Они уже освоились в новом вольере, который построили к их приезду. Карликовые барашки ласковые, игривые и очень любопытные. На «Городской ферме» также живет дружное семейство альпак, состоящее из черно-бурого самца Педро и блондинки Доси. В 2023 году у них появился детеныш. Симпатичную самочку черного окраса назвали Черничкой по результатам голосования в городском проекте «Активный гражданин».

А еще осенью 2024 года «Городская ферма» приняла на зимовку 10 альпак пород уакайа и сури. Посмотреть на них можно до мая 2025-го. Животных разместили в специально оборудованных вольерах. За ними тщательно ухаживают и постоянно наблюдают специалисты. Они охотно знакомятся с гостями и принимают угощение.