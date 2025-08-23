VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Cтарт акции «Ночь кино» дан в Музее Победы

ночь кино - музей победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы состоялась церемония открытия юбилейной 10-й акции «Ночь кино». Мероприятие традиционно приурочено ко Дню российского кино.

В торжественной церемонии приняли участие директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко, директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов и другие почетные гости.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы не могли выбрать иную локацию, именно здесь, в Музее Победы, мы решили торжественно открыть большое мероприятие — нашу 10-ю юбилейную акцию «Ночь кино». С 2016 года мы проводим всероссийскую акцию «Ночь кино» и традиционно во всех регионах Российской Федерации будут показаны лучшие новинки современного отечественного кинематографа. В этом году ключевым фильмом программы стала картина «Группа крови», также мы с радостью представим зрителям две новинки — это фильм «Пророк», посвященный Александру Сергеевичу Пушкину, и фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», — рассказала генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

В рамках акции в кинотеатре «Поклонка» при музее прошли бесплатные киносеансы. Зрителям показали новый российский фильм «Группа крови». Военная драма рассказывает о детском концлагере и снята на основе реальных событий. Картину представили режиссер Максим Бриус и актриса Ева Петрова.

«Это фильм о мужестве наших детишек и о том, как они это все вытянули на своих плечах, как они выжили, как они попытались устроить побег из этого лагеря смерти. История тяжелая, история со слезами на глазах. Изначально я назвал картину «Детский лагерь смерти», но потом поняли, что это будет тяжелое название для проката. В общем, я придумал название «Группа крови». Это такое объединяющее название, объединяющее нас всех», — поделился Максим Бриус.

В год 80-летия Победы гости Музея Победы также смогли посмотреть экранизацию повести Бориса Васильева «В списках не значился» и цикл документальных фильмов проекта «Непобедимые», созданного издательским домом «Аргументы и факты», — серию интервью с участниками войны и теми, кто в годы Великой Отечественной еще были детьми, в которых они рассказали о своем боевом пути, о попытках выжить в концлагерях и дежурстве на крышах в блокадном Ленинграде. Кроме того, посетителям показали семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» и молодежную мокьюментари-драму о поколении 1990-х годов – фильм «Ровесник».

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации. Операторами акции являются РОСКИНО и Фонд кино. Соорганизаторы акции – Музей Победы, Российский фонд культуры.

